В Уфе во время речной прогулки утонул мужчина

На реке Уфе в результате несчастного случая утонул мужчина. По информации Управления гражданской защиты Уфы, это произошло в нескольких километрах от пляжа "Песчаный".

Лодка, в которой находились мужчина и женщина, перевернулась. На помощь тонувшим бросились отдыхавшие на берегу люди. Женщину спасли, а мужчина захлебнулся - из воды подняли безжизненное тело.

- Предположительно, пара находилась в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, они сплавлялись от микрорайона Шакша до микрорайона Инорс, - уточнили в ведомстве.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.