Красноярск накрыло смогом от лесных пожаров

В Красноярске отмечается сильное задымление атмосферного воздуха, причина - в лесных пожарах на территории Красноярского края и Иркутской области.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ведомством был проведен мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в воздухе краевого центра.

- По результатам исследований, превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, взвешенных частиц фракции РМ10, аммиака, сероводорода не зарегистрировано. Содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раза, - отметили в ведомстве.

Сильная дымка с запахом гари сохраняется над городом, несмотря на ветер. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", по данным на 00.00 мск 14 июля, в Красноярском крае действовало 39 пожаров на площади 71360 гектаров, в соседней Иркутской области горело 43 тысячи гектаров.