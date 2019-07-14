Начато проектирование первого беспилотного метро в России

Проект строительства метро возрождают в Красноярске. Впервые он был разработан еще в СССР. Строительство подземки началось в 1994 году. Но из-за постоянных перебоев с финансированием темп работ оставлял желать лучшего. За 15 лет метростроители прошли всего около трех километров.

В 2011 году было принято решение проект законсервировать. Однако рост населения города и его автомобилизация заставили власти вернуться к идее подземки.

Как заявил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, сейчас готовятся документы для проведения аукциона по поиску проектировщика. Ему предстоит переделать прежний проект: с 90-х годов устарели и данные геологоразведки, и технологические подходы к строительству.

Новая концепция предусматривает строительство линии метро из девяти станций (а не пяти, как раньше) протяженностью 12,6 километра. Этот вариант поддержали ведущие российские предприятия-метропроектировщики, поскольку он учитывает современные тренды: сокращение длины станций, уменьшение количества вагонов в составах с пяти до трех и усовершенствованные технологии управления движением.

Например, красноярское метро может стать первым в России метрополитеном с беспилотным управлением. Пока это предварительные "наброски", детали станут известны до конца года. Примерная стоимость постройки красноярской подземки - не менее 70 миллиардов рублей.

- В России такого метро еще нет, однако эти подходы уже давно широко используются в мировой практике, - пояснил Константин Димитров.

Новая концепция предусматривает строительство линии метро из девяти станций протяженностью 12,6 километра

В следующем году в Красноярске также появится и новая схема общественного транспорта - предполагается расширение трамвайной сети. Министр транспорта Константин Димитров утверждает, что вагоны будут комфортными, а схему движения построят с учетом пожеланий горожан.