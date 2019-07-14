Новости

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3 13:08
Видео: В Якутске мужчина выгуливал двух слонов 12:34
В Красноярском крае горит уже 270 тысяч гектаров леса 12:33
В Госдуме ответили на заявление депутата Рады об итогах блокады Крыма 12:25
Жилье для пострадавших от паводка в Приангарье построят к осени 2020 года 12:00
"Ливерпуль" и "МЮ" борются за Чалова 11:55
Под Ярославлем теплоход столкнулся с яхтой 11:39
Вице-премьер РФ Виталий Мутко вновь прилетит в Иркутскую область 11:23
В ДТП под Ульяновском погибли четыре человека 11:15
Под Тверью потерпел крушение дельталет 11:03
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии 10:58
Мик Джаггер отменил концерт в Новом Орлеане из-за урагана Барри 10:47
Красноярск накрыло смогом от лесных пожаров 10:43
Немецкий политолог заявил об "огромной победе" Путина в Турции 10:36
На фестивале "Славянский базар" начался конкурс эстрадных исполнителей 10:26
Еще два самолета с элементами ЗРС С-400 прибыли в Турцию 10:22
Автомобиль въехал в группу пешеходов в центре Лондона 09:59
Прокуратура нашла нарушения выплат пострадавшим в Иркутской области 09:50
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады Крыма и Донбасса 09:30
Куба приступила к модернизации железных дорог с помощью России и Китая 09:18
Украинский юрист рассказал об условии для начала массовых арестов 08:49
Россия вышла в финал Лиги наций 08:03
Российские ватерполистки стартовали на ЧМ в Кванджу с победы 07:49
Видео: Морской дьявол попросил людей о помощи 07:39
Южная Корея разрежет на металл уличенные в нарушении санкций ООН суда 07:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
14.07.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жилье для пострадавших от паводка в Приангарье построят к осени 2020 года

Текст: Екатерина Дементьева

Первые дома взамен утраченных во время паводка 25-30 июня в Иркутской области будут сданы к октябрю 2020 года. Об этом сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко на пресс-конференции в воскресенье 14 июля.

Глава региона пояснил, что прежде всего речь идет об объектах ИЖС. Предварительно, определены территории, где будут построены новые индивидуальные дома - практически во всех пострадавших районах их будут переносить из зоны затопления. Однако, прежде чем начинать строительство, муниципалитеты должны внести изменения в градостроительные планы, а при необходимости и изменить категорию земель. В Тулуне, например, для этого потребуется переводить участки из категории городских лесов в земли ИЖС и многоэтажного строительства. Это потребует определенного времени.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
Кабмин выделит пострадавшей от паводка Иркутской области еще 2,3 млрд рублей

Кроме того, уже сейчас коммунальные компании ведут расчет, какова должна быть мощность инженерных сетей, которые необходимо протянуть к выбранным участкам. Назначенные подрядчики предоставят гражданам на выбор проекты домов. Только после соблюдения всех этих процедур строители выйдут на площадку. С учетом того, что строительные работы зимой в условиях Иркутской области вести невозможно, стройка начнется весной 2020 года и должны быть завершены к октябрю.

- В случае с многоэтажным строительством к этой цепочке добавится разработка проекта - сейчас областное управление архитектуры и муниципалитеты определяются, на сколько этажей строить дома. Сейчас речь идет о 3 и 5 этажных, - пояснил губернатор.

По его словам, при условии, что подрядчики выйдут на площадки весной следующего года и не будет проблем с поставкой материалов, - трехэтажные дома могут быть сданы также к осени 2020 года.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Вице-премьер РФ Виталий Мутко вновь прилетит в Иркутскую область

- Самый быстрый вариант - это покупка жилья на вторичном рынке, и в новостройках высокой степени готовности. Люди могут выбрать подходящий им вариант - по нормативам площади и другим параметрам, и бюджет оплатить его приобретение, - уточнил Сергей Левченко. - Те же семьи, которые выбрали ИЖС и новые квартиры смогут перезимовать в пунктах длительного размещения - это санатории и общежития. Кроме того, мы ведем переговоры с военными о предоставлении нам быстровозводимых разборных зданий, которые можно будет использовать как временное жилье для тех, кто ждет стройку или завершение капитального ремонта.

Сколько людей получат новое жилье, до конца пока неизвестно - на сегодняшний день обследована примерно половина из 10 тысяч пострадавших домов. Кроме того, далеко не все жители определились с вариантом: покупать квартиру на вторичном рынке, строить свой дом или претендовать на квартиру в многоэтажном здании.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Немецкий политолог заявил об "огромной победе" Путина в Турции
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады Крыма и Донбасса
Рубль снова признали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"
Рогозин: Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Макрон объявил о создании военно-космического командования