Жилье для пострадавших от паводка в Приангарье построят к осени 2020 года

Первые дома взамен утраченных во время паводка 25-30 июня в Иркутской области будут сданы к октябрю 2020 года. Об этом сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко на пресс-конференции в воскресенье 14 июля.

Глава региона пояснил, что прежде всего речь идет об объектах ИЖС. Предварительно, определены территории, где будут построены новые индивидуальные дома - практически во всех пострадавших районах их будут переносить из зоны затопления. Однако, прежде чем начинать строительство, муниципалитеты должны внести изменения в градостроительные планы, а при необходимости и изменить категорию земель. В Тулуне, например, для этого потребуется переводить участки из категории городских лесов в земли ИЖС и многоэтажного строительства. Это потребует определенного времени.

Кроме того, уже сейчас коммунальные компании ведут расчет, какова должна быть мощность инженерных сетей, которые необходимо протянуть к выбранным участкам. Назначенные подрядчики предоставят гражданам на выбор проекты домов. Только после соблюдения всех этих процедур строители выйдут на площадку. С учетом того, что строительные работы зимой в условиях Иркутской области вести невозможно, стройка начнется весной 2020 года и должны быть завершены к октябрю.

- В случае с многоэтажным строительством к этой цепочке добавится разработка проекта - сейчас областное управление архитектуры и муниципалитеты определяются, на сколько этажей строить дома. Сейчас речь идет о 3 и 5 этажных, - пояснил губернатор.

По его словам, при условии, что подрядчики выйдут на площадки весной следующего года и не будет проблем с поставкой материалов, - трехэтажные дома могут быть сданы также к осени 2020 года.

- Самый быстрый вариант - это покупка жилья на вторичном рынке, и в новостройках высокой степени готовности. Люди могут выбрать подходящий им вариант - по нормативам площади и другим параметрам, и бюджет оплатить его приобретение, - уточнил Сергей Левченко. - Те же семьи, которые выбрали ИЖС и новые квартиры смогут перезимовать в пунктах длительного размещения - это санатории и общежития. Кроме того, мы ведем переговоры с военными о предоставлении нам быстровозводимых разборных зданий, которые можно будет использовать как временное жилье для тех, кто ждет стройку или завершение капитального ремонта.

Сколько людей получат новое жилье, до конца пока неизвестно - на сегодняшний день обследована примерно половина из 10 тысяч пострадавших домов. Кроме того, далеко не все жители определились с вариантом: покупать квартиру на вторичном рынке, строить свой дом или претендовать на квартиру в многоэтажном здании.