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14.07.2019 20:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шуй унес

В республике простились с погибшими на речной переправе
Текст: Надежда Столярчук
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
В республике был объявлен траур по погибшим в Бай-Тайгинском районе, где в таежной реке утонули трое взрослых и семеро детей.

Трагедия произошла недалеко от крохотного населенного пункта Кара-Суг-Аксы - там расположена одна из многочисленных в этом районе чабанских стоянок. Как рассказывают выехавшие на место ЧП следователи, стоянка принадлежит четырем тувинским семьям, поэтому каждая - дети наравне со взрослыми - несет здесь еженедельное дежурство.

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В пятницу сразу две семьи, сдав "пост", отправились домой, в райцентр. Местность отдаленная, таежная, дорог практически нет, поэтому ехали на УАЗе прямо по тайге. В машине находилось 12 человек - пятеро взрослых и семь детей. Пересекавшую их путь реку Шуй решили проехать вброд на автомобиле. Люди не учли, что уже несколько дней в Туве идут обильные дожди, и речка, которую в другое время можно перейти, почти не замочив ног, раздулась от осадков и превратилась в бурлящую преграду. Вода моментально залила двигатель, машина заглохла, и ее начало уносить течением, а потом опрокинуло. Трое взрослых, выбравшись наружу, пытались удержать автомобиль, но их снесло водой. Люди погибли. Утонули и семеро детей, сидевшие в салоне. Старшей было 14 лет, младшему - два года. Спастись удалось лишь двум мужчинам, сумевшим выбраться на берег.

- Налицо оказалось грубейшее нарушение всех правил, к тому же 12 человек в машине - это огромный перегруз, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Республике Тыва Алла Нурсат. - Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Трое взрослых пытались удержать машину, но их снесло водой. Они погибли. Утонули и семеро детей, сидевшие в салоне

Назначена судебно-медицинская экспертиза, но предварительная причина смерти всех десятерых человек и так ясна - утопление в воде.

Дело взято на контроль в центральном аппарате СК России.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва
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