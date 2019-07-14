Видео: В Якутске мужчина выгуливал двух слонов

Жители Якутска поделились в Сети фотографиями и видео, на которых запечатлена крайне необычная картина для горожан. А именно: променад двух слонов в сопровождении мужчины.

Как рассказали на своих страничках в соцсетях местные жители, экзотические животные мирно прогуливались по газону рядом с припаркованными около домов автомобилями и детской площадкой.

По данным портала usia.ru, слонов привезли в Якутск артисты из Италии.

Представления с участием зверей пройдут в городском цирке с 20 июля по 18 августа.