Новости

СК возбудил дело после крушения вертолета в Подмосковье 14.07.2019
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей 14.07.2019
ГИБДД сообщила подробности смертельной аварии с автобусом в Башкирии 14.07.2019
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек 14.07.2019
Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой 14.07.2019
Девять парашютистов погибли в результате авиакатастрофы в Швеции 14.07.2019
МЧС: В результате крушения вертолета в Подмосковье пострадали люди 14.07.2019
Вертолет потерпел крушение в Подмосковье 14.07.2019
Скоропостижно скончалась актриса из "Стартрека" Стефани Низник 14.07.2019
Вышел трейлер сайфай-хоррора "Иные" 14.07.2019
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции 14.07.2019
В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей 14.07.2019
У ЦИК нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома 14.07.2019
Митинг оппозиции провалился: на улицу вышло менее 1000 человек 14.07.2019
В Саратове пассажирский самолет выкатился с полосы при посадке 14.07.2019
Skoda Superb: что нужно знать об обновленном флагмане чешской марки 14.07.2019
Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя 14.07.2019
Актриса Эмили Хартридж погибла, врезавшись на скутере в грузовик 14.07.2019
В Москве откроется кибершкола 14.07.2019
Синхронистки принесли России второе золото на ЧМ 14.07.2019
Александр Петров не будет сниматься в "Полицейском с Рублевки-2" 14.07.2019
Актер Борис Клюев сообщил, что у него диагностирован рак 14.07.2019
Франция построила подлодку со свойствами креветки 14.07.2019
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне 14.07.2019
В Ленобласти установили имя бойца времен советско-финской войны 14.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Страшное ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе Белорецк - Инзер. Автобус направлялся в Уфу и был полным - в салоне находились 39 человек. По данным ГИБДД, автобус следовал по маршруту "Миндигулово - Набережные Челны" протяженностью 600 км. Но это был не маршрутный транспорт, а так называемая "заказная" перевозка. Подобным образом многие частные перевозчики уходят от обязательных проверок.

Как сообщили в региональном МЧС, авария произошла в районе деревни Ирныкши Архангельского района. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением, и машина на скорости съехала в кювет. В аварии погибли шесть пассажиров, еще десятерым потребовалась срочная медицинская помощь - они были направлены в местные больницы. Среди пострадавших двое детей.

В ДТП под Ульяновском погибли четыре человека

А в Московской области близ деревни Барское-Мелечкино совершил жесткую посадку вертолет Robinson. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, машина рухнула в поле. На место немедленно выехали бригады экстренных служб. По сведениям ТАСС, на борту Robinson было двое пилотов, один из которых - глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. Они вылетели с аэродрома Шевлино и, согласно плану полета, должны были туда же вернуться. Однако вертолет по неизвестным пока причинам потерпел крушение. Оба пилота погибли.

Печальная новость пришла под вечер и из Швеции. Одномоторный самолет врезался в берег реки у города Умео, возле острова Стурсандскар. На его борту находились восемь человек, которые намеревались совершить прыжок с парашютом, а также пилот. Один из очевидцев рассказал местной газете "Экспрессен", как вскоре после взлета самолет на глазах у многочисленных людей сначала набрал высоту, а затем резко пошел вниз, свалившись в вертикальный штопор. По оценкам представителей следствия, у людей не было шансов выжить. Причина происшествия устанавливается.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Архангельская область ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя
Немецкий политолог заявил об "огромной победе" Путина в Турции
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады Крыма и Донбасса