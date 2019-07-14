Страшное ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе Белорецк - Инзер. Автобус направлялся в Уфу и был полным - в салоне находились 39 человек. По данным ГИБДД, автобус следовал по маршруту "Миндигулово - Набережные Челны" протяженностью 600 км. Но это был не маршрутный транспорт, а так называемая "заказная" перевозка. Подобным образом многие частные перевозчики уходят от обязательных проверок.

Как сообщили в региональном МЧС, авария произошла в районе деревни Ирныкши Архангельского района. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением, и машина на скорости съехала в кювет. В аварии погибли шесть пассажиров, еще десятерым потребовалась срочная медицинская помощь - они были направлены в местные больницы. Среди пострадавших двое детей.

А в Московской области близ деревни Барское-Мелечкино совершил жесткую посадку вертолет Robinson. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, машина рухнула в поле. На место немедленно выехали бригады экстренных служб. По сведениям ТАСС, на борту Robinson было двое пилотов, один из которых - глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. Они вылетели с аэродрома Шевлино и, согласно плану полета, должны были туда же вернуться. Однако вертолет по неизвестным пока причинам потерпел крушение. Оба пилота погибли.

Печальная новость пришла под вечер и из Швеции. Одномоторный самолет врезался в берег реки у города Умео, возле острова Стурсандскар. На его борту находились восемь человек, которые намеревались совершить прыжок с парашютом, а также пилот. Один из очевидцев рассказал местной газете "Экспрессен", как вскоре после взлета самолет на глазах у многочисленных людей сначала набрал высоту, а затем резко пошел вниз, свалившись в вертикальный штопор. По оценкам представителей следствия, у людей не было шансов выжить. Причина происшествия устанавливается.