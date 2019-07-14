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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Помнит мир спасенный

Копия Знамени Победы поднята в центре поселка Идрицы
Текст: Федор Костюченко
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
На восемнадцатиметровый флагшток в центре поселка поднято Знамя Победы. Эта почетная миссия была предоставлена первому заместителю секретаря Общественной палаты РФ, Герою России Вячеславу Бочарову.

- Знамя 150-й стрелковой дивизии, которое было поднято на Рейхстаге, было небольшим по размеру, всего 82 на 188 сантиметров, но благодаря ему весь мир увидел, что Советский Союз победил фашизм, - отметил он в своем выступлении перед началом акции. - Знамя Победы - это память и напоминание, благодарность предкам и назидание нынешнему поколению. Это символ гордости, чести, достоинства и единения народов великой державы, могучей, многонациональной страны, которая победила в той страшной войне.

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Идрица - поселок в Себежском районе Псковской области. И далеко не каждый житель России знает об этом маленьком и тихом месте, затерянном среди озер и болот. Однако его название каждый год 9 мая можно видеть во всех городах России и в большей части городов постсоветского пространства на полотнищах, которые выносят во время парадов. Там начертано: "150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 с. к. 3 у. а. 1 Б. ф.".

Это знамя 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, которая получила такое название в результате беспрецедентных по ожесточенности и кровопролитию боев, которые шли с октября 1943 года по 12 июля 1944 года. Приказом N 135 Верховного Главнокомандующего ряду воинских частей и соединений, участвовавших в операции по овладению крупным железнодорожным узлом "Идрица" и окружающих его населенных пунктов, были присвоены почетные наименования "Идрицкие".

В тот же день в честь их в Москве был произведен салют второй степени - двадцатью залпами из 224 орудий. Такие салюты в годы войны назначались только за освобождение крупных центров и успешное завершение стратегически важных боевых операций.

Знамя Победы - это память и напоминание, благодарность предкам и назидание нынешнему поколению

А затем бойцы 150-й мотострелковой дивизии в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года водрузят знамя на крыше Рейхстага в Берлине.

В этот момент и родилась главная военная реликвия - Знамя Победы.

Фото: Сергей Мачинский
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Участники мероприятия передали на хранение в Идрицкую школу увеличенные копии флага России, Знамени Победы, а также флаги регионов России и общественных организаций, которые были развернуты в Москве, Североморске и на Северном полюсе. Частью торжественного мероприятия стало зажжение Вечного огня на площади Знамени Победы.

- Мы не в силах повернуть время вспять и вырвать страшные страницы из истории России, - говорит Николай Дроздов, сопредседатель программы "Знамя Победы 2015-2020". - Все, что мы можем сделать сегодня, навсегда запомнить имена героев, которым пришлось заплатить слишком высокую цену за победу, и пронести память о них сквозь поколения. День Победы - это день нашей благодарности тем, кто спас нас от коричневой чумы двадцатого века.

Он напомнил, что в целях сохранения исторической памяти принято провести в 2020 году в стране Год памяти и славы. И нынешнее событие в Идрице можно считать началом подготовки к нему.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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