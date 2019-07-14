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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В музей по паспорту

В "Царском Селе" стали продавать именные билеты
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
Музей-заповедник "Царское Село" пошел на беспрецедентные меры в попытке победить вездесущих спекулянтов. Учреждение ввело именные онлайн-билеты для посещения Екатерининского дворца. Купить их можно, только введя серию и номер паспорта, а чтобы попасть в музей с таким билетом, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. В самом музее-заповеднике объясняют: иначе никак.
Екатерининский дворец - один из самых посещаемых музеев страны. Ежедневно сюда приходят свыше 10 тысяч человек. Фото: Сергей Коньков/ТАСС Екатерининский дворец - один из самых посещаемых музеев страны. Ежедневно сюда приходят свыше 10 тысяч человек. Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Екатерининский дворец - один из самых посещаемых музеев страны. Ежедневно сюда приходят свыше 10 тысяч человек. Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Екатерининский дворец - один из самых посещаемых музеев в стране. Ежедневно увидеть восстановленную Янтарную комнату и уникальные интерьеры дворца приходят свыше 10 тысяч человек.

Фото: conservation.kreml.ru
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- Некоторое время назад было проведено исследование, которое показало, что внутри дворца одновременно могут находиться не более 950 человек. Порядка 150 человек - это смотрители, сотрудники службы безопасности и другие работники музея. Остальные - туристы. Соответственно, мы не можем допустить, чтобы внутрь зашло более 800 посетителей одновременно, - говорит официальный представитель музея-заповедника "Царское Село" Ирина Начарова. - Но желающих намного больше. Поэтому летом возле Екатерининского дворца образуются длинные очереди, иногда время ожидания превышает четыре часа.

Как и во многих музеях, в заповеднике некоторое время назад стали продавать электронные билеты. Их можно было оплатить онлайн, получить ваучер на электронную почту и по нему уже пройти в зал. Без очереди.

Ежедневно по этой системе продавалось 100 билетов. Но возникла новая проблема. Электронные билеты выставлялись на сайт ежедневно в полночь, их скупали в первые же несколько секунд. А потом эти же билеты реализовывали перекупщики. Если билет без льгот в Екатерининский дворец для гражданина России стоит 700 рублей, для иностранца - 1000, то спекулянты реализовывали билеты по 150 евро.

Именной билет нельзя подарить другому человеку. А если гражданин, оплативший покупку онлайн, не сможет пойти, деньги ему вернут на карту в полном объеме

Стоит отметить, именной билет в Екатерининский музей нельзя подарить другому человеку. В музее говорят, что если гражданин, оплативший покупку онлайн, не сможет пойти, деньги вернутся ему на карту в полном объеме. Если опыт с именными билетами окажется удачным, то в музее-заповеднике рассматривают возможность увеличить их количество.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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