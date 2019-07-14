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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Майская ночь" на Елагином острове

В Санкт-Петербурге открылся фестиваль "Опера - всем"
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
На Соборной площади Петропавловской крепости открылся VIII Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем". Он продлится до 21 июля, за это время любители искусства увидят под открытым небом четыре оперных спектакля.

По традиции они проходят в самых красивых местах города. Но Соборная площадь - место неизменное. В этом году там прозвучала "Орлеанская дева" Чайковского. Музыкальный руководитель и дирижер постановки Фабио Мастранджело называет это произведение одной из самых недооцененных опер. Ее нечасто ставят, и сегодня, например, "Орлеанской девы" нет ни в одном театре Петербурга.

Пожалуй, "Опера - всем" самый социально значимый фестиваль в стиле open-air среди всех, которые проводятся летом в Петербурге. Устроители постарались сделать оперу доступной всем. И это удалось. В прошлом году фестиваль собрал более 30 тысяч зрителей. Сейчас организаторы ожидают новых рекордов посещаемости.

Устроители постарались сделать оперу доступной всем. И это удалось

Чтобы разглядеть мельчайшие нюансы постановки, для зрителей всегда устанавливают экраны, на которые транслируется происходящее на сцене. Кроме того, прямая трансляция постановок идет по местному телевидению.

Скептики некогда сдержанно относились к затее устроителей: ведь капризная петербургская погода способна испортить любой праздник. Но опыт показал: даже под дождем публика не расходится. Зонты, дождевики, навесы над сценой и оркестром смягчают неудобство. А уж когда выглянет солнце...

Фото: Ирина Вторникова / КрасноярскОпера
В Красноярске поставили оперу "Ермак"

В минувшее воскресенье в Александровском парке прошла "Богема". Режиссер спектакля, номинант "Золотой маски" Андрей Сидельников, справедливо счел, что неплохой декорацией для произведения Пуччини станет парадный вход в театр "Мюзик-холл", а потому трогательная и забавная история обитателей Латинского квартала интересно обыграла это пространство. "Проект "Опера - всем" - это еще и прекрасная возможность для молодых исполнителей заявить о себе, - отмечает директор фестиваля Юлия Стрижак. - Поэтому от желающих принять участие в нем нет отбоя".

18 июля на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом покажут оперу Римского-Корсакова "Майская ночь". А завершится фестиваль 21 июля оперой Россини "Севильский цирюльник" - на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе. Музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело также отметил сильный творческий состав этого года.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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