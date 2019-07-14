"Зенит" стартовал в чемпионате с победы над "Тамбовом"

Чемпион России "Зенит" начал защиту титула с непростой победы над "Тамбовом" (2:1). У хозяев отличились Александр Ерохин с Артемом Дзюбой, у гостей - Олабиран Муйва.

К старту Премьер-лиги питерцы подошли в не самом лучшем настроении. Можно сколько угодно говорить о статусе матча за Суперкубок, но в нем, играя сильнейшим составом, "Зенит" уступил "Локомотиву", пропустив два мяча уже в концовке.

"В стартовых матчах статус соперника не имеет значения", - отметил перед встречей с "Тамбовом" главный тренер питерцев Сергей Семак. " Игры складываются по-разному. У кого-то уже есть набранные очки. Уверен: сюрпризы в этом сезоне еще будут. Но мы хотим, чтобы они нас не коснулись"

По сравнению с противостоянием против "железнодорожников" Семак произвел два изменения. На скамейке оказались Эмилиано Ригони и Кристиан Нобоа, который уже в ближайшие дни должен присоединиться к "Сочи". Полностью состав питерцев выглядел следующим образом: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Первый тайм питерцы провели не лучшим образом. Но в начале второго усилиями Ерохина и Дзюбы повели 2:0. На 71-й минуте гости отквитали один мяч после точного удара Олабирана Муйвы, которому помогла ошибка Лунева. В концовке "Зенит" отодвинул игру от своих ворот и не допустил еще одной осечки. Как итог - победа со счетом 2:1 над дебютантом элитного дивизиона.