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14.07.2019 12:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме ответили на заявление депутата Рады об итогах блокады Крыма

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украинские политики перед внеочередными выборами в Верховную Раду готовы делать любые заявления, чтобы "засветиться" в СМИ и завоевать популярность, сказал в комментарии "РГ" депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. Так он объяснил слова депутата Рады Евгения Мураева о том, что в результате устроенных киевскими властями блокад жители Крыма перестали ассоциировать себя с Украиной.

Фото: iStock
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- Мураев озвучил банальные вещи, - считает Белик. - Пять лет официальный Киев вел планомерную работу по "наказанию" своенравных севастопольцев и крымчан, которые в 2014 году посмели на весь мир заявить, что на Украине пришла к власти хунта, чья идеология - фашизм. Жители Крыма отказались жить в такой стране. Это очевидный факт, что политика Украины в отношении севастопольцев и крымчан оттолкнула нас еще больше.

Дмитрий Белик напомнил, что из-за политики Киева Крыму пришлось пережить водную, энергетическую, продовольственную и туристическую блокады. Но это только сплотило крымчан.

- Киев тестировал на жителях двух новых регионов России массу антигуманных методов усмирения, - отметил он. - Естественно, он только добился обратной реакции. Мы сплотились, выдержали все испытания. Благодаря работе руководства России и поддержке всей страны, Крым относительно безболезненно пережил все козни Киева.

Депутат Госдумы уверен, что все новые заявления из Киева - пустые слова ради повышения рейтинга перед выборами.

- Своими действиями в отношении жителей полуострова Порошенко наглядно продемонстрировал, что еще в 2015 году украинские элиты смирились с фактом, что Севастополь и Крым теперь российские и обратно уже не вернутся, - сказал Белик. - А все остальное - это спекуляции и очередной повод "засветиться" в СМИ, поднять рейтинг перед парламентскими выборами.

Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Отношения России и Украины
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