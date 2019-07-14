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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Третий у руля

Врио губернатора Севастополя набирает команду
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в пятницу приступил к исполнению обязанностей. Он был назначен на эту должность Владимиром Путиным после того, как бывший глава города федерального значения Дмитрий Овсянников подал в отставку.

Красноярца Развожаева, ранее возглавлявшего исполком ОНФ, работавшего в министерстве по делам Северного Кавказа и руководившего Хакасией в сложный предвыборный период, в Севастополе представил полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Он выразил надежду, что полученный опыт поможет Развожаеву "оправдать доверие президента и не подвести жителей Севастополя".

Врио губернатора первым делом намерен выяснить, в каком состоянии находятся важнейшие стройки, исполнение городских и федеральных программ. Он призвал горожан сообщать ему о проблемах в соцсетях.

Фото: Руслан Шамуков/ РИА Новости
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- Севастополь получает серьезное федеральное финансирование. Надо, чтобы все запланированное делалось в срок и открывало возможности для новых проектов, - считает Развожаев.

В первый же день он отправил членов правительства Севастополя в отставку. Пока они продолжат работать в роли исполняющих обязанности. Развожаев проведет с ними собеседования и в течение месяца сформирует новую команду.

- Буду знакомиться с людьми и принимать решения, - отметил он. - Есть люди, которые работают со мной традиционно. Я также внимательно посмотрю на политиков Севастополя, которые выступают за позитивные изменения и хотели бы прийти в команду исполнительной власти.

Я внимательно присмотрюсь к политикам, которые выступают за позитивные изменения в городе и которые хотели бы прийти в мою команду

Развожаев сообщил, что выборы нового губернатора Севастополя состоятся в 2020 году.

- У меня есть год, чтобы проявить себя, показать, как я умею работать, и потом принять решение о выдвижении на выборы, - сказал он.

От врио губернатора ожидают, что он сможет установить диалог с людьми, которые имеют разные взгляды на развитие Севастополя, чего не удалось сделать Овсянникову.

Фото: Руслан Журкин / РГ
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- Первая задача нового губернатора - преодолеть социальный конфликт, объединить силы, - прокомментировал "РГ" директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского госуниверситета, кандидат политических наук Иван Чихарев. - Это сложно в преддверии выборов, но его опыт позволяет этого добиться.

Смену губернатора в Севастополе назвали ожидаемой. Во многом это произошло из-за конфликта с местными политическими группами.

Но это стало поводом, а причины лежат глубже, поясняет Иван Чихарев, который, кстати, ранее работал в правительстве Севастополя в команде Овсянникова. В их числе - проблемы с реализацией федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

- ФЦП не в полной мере исполнялась из-за объективных причин, - объясняет он. - В Севастополе сложная структура собственности: это бывшие украинские собственники, имущество Минобороны России, практически по всему городу находятся объекты культурного наследия. Возникают сложности с госэкспертизой, на конкурс выходят недобросовестные фирмы.

Эти вызовы будут стоять перед любым главой города.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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