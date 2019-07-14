Зеленский посетил КПП на границе с Крымом

Владимир Зеленский впервые в должности президента Украины побывал на границе с Крымом. В ходе рабочей поездки в Херсонскую область он посетил КПП "Чонгар".

Здесь глава государства провел выездное совещание, на котором заявил, что до конца 2019 года украинские власти намерены полностью завершить обустройство контрольно-пропускных пунктов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента Украины.

Новый глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев рассказал, что люди, пересекающие границу с Крымом, на украинских пунктах пропуска страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры. Чиновник сообщил также, что до 15 ноября этого года планируется завершить первый этап обустройства пограничных пунктов.

В ответ Зеленский поручил до 20 декабря реализовать второй, заключительный этап проекта. Речь идет о создании сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг. Президент подчеркнул, что, если поручение не будет выполнено, то "новый глава облгосадминистрации останется в прошлом".