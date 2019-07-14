Победителем ретро-ралли в Екатеринбурге стал экипаж из Москвы

Соревнования, где "Копейка" может обогнать "Ягуар", прошло в Екатеринбурге в субботу, 12 июля: уральская столица принимала ретро-ралли - этап Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ).

Организаторов удивило количество участников: погонять на старинных авто решили 57 экипажей из Екатеринбурга и окрестностей, Тюмени, Твери, Москвы и даже из Испании и Франции.

- Иностранцы впервые принимают участие в этапе Кубка РАФ, - рассказали "РГ" организаторы. - Они решили выступать на советских авто: на 21-й "Волге" 1961 года и на "Копейке" 1972 года.

Кроме отечественных ретрокаров, в ралли участвовали автомобили Ford, Cadillac, Mercedes,Porsche, Rolls-Royce, Jaguar. Все машины выпущены в период с 1930 по 1988 год. Самый старый автомобиль - 89-летний Ford A. Практически все машины находятся в частной собственности участников, три авто выставил на ралли свердловский музей. Ретрокары из других регионов везли в Екатеринбург на автовозах.

Жюри внимательно проверило каждое авто на предмет аутентичности - чтобы под капотом старенького "Москвича" вдруг не оказался двигатель от Mercedes.

Гонки проходили в двух зачетах: спортивном (для профессионалов) и туристическом (для новичков). Для первых задания были сложнее, маршрут длиннее. Каждый экипаж перед стартом получил дорожную книгу - карту-инструкцию по прохождению маршрута.

- В карте были обозначены все повороты, светофоры, контрольные точки, даже указана скорость, с которой машина должна ехать на данном участке, - поясняют организаторы. - Если экипаж прибывает на точку раньше, это уже нарушение. За соблюдением правил у нас следили судьи из Москвы.

Участники стартовали от музея военной техники в Верхней Пышме, прокатились по Екатеринбурге, посоревновались в фигурном вождении и финишировали напротив мэрии.

Победителя определяли по сложной системе рейтинга: в зачет шла не скорость, а правильность выполнения заданий, поэтому шансы на победу у всех были равны.

Лучшим в спортивном зачете оказался экипаж из Москвы: Игорь Федоров и Евгений Сальников, которые выступали на автомобиле ВАЗ-2102 1977 года выпуска. На втором и третьем месте екатеринбуржцы: Павел Аслямов и Светлана Мозговая (Porsche 911 1969 год выпуска), Александр Дмитриев и Кристина Никулина (Porsche 911S 1977 год выпуска).

Среди новичков победителем стал экипаж из Обнинска (Алексей Бабеев, Денис Грибченков, Mercedes Benz 220SE, 1959 год выпуска), на втором и третьем месте - Москва (Александр и Андрей Паньковские, Rolls-Royce Corniche, 1971 год выпуска; Сергей Апресов и Павел Сухоруков, Москвич-407, 1963 год выпуска).