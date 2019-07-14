Правительство одобрило законопроект Минтруда России, которым предлагается предоставить безусловное право на выплаты родителям умершего. Сейчас, если происходит несчастный случай на производстве или человек умирает из-за профессионального заболевания, на страховую выплату в размере одного миллиона рублей имеет право один из родителей, супруг либо другой член семьи. Но приоритетное право все же у супруга умершего. Разработанный законопроект расширяет приоритетные полномочия и на родителей.
Предлагаемые изменения позволят повысить уровень социальной защиты родителей, потерявших детей в результате несчастного случая на производстве.
Как показывает практика работы Фонда социального страхования, 60 процентов родителей, не имевших права на получение единовременной страховой выплаты на момент смерти застрахованного, приобретают его в судебном порядке.