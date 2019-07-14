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Рубрика: Экономика

Уравняют в правах

Родители получат выплаты, как и супруги
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного от несчастного случая или профессионального заболевания, может быть расширен.

Правительство одобрило законопроект Минтруда России, которым предлагается предоставить безусловное право на выплаты родителям умершего. Сейчас, если происходит несчастный случай на производстве или человек умирает из-за профессионального заболевания, на страховую выплату в размере одного миллиона рублей имеет право один из родителей, супруг либо другой член семьи. Но приоритетное право все же у супруга умершего. Разработанный законопроект расширяет приоритетные полномочия и на родителей.

Фото: iStock
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Предлагаемые изменения позволят повысить уровень социальной защиты родителей, потерявших детей в результате несчастного случая на производстве.

Как показывает практика работы Фонда социального страхования, 60 процентов родителей, не имевших права на получение единовременной страховой выплаты на момент смерти застрахованного, приобретают его в судебном порядке.

Экономика Страхование Правительство Минтруд
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