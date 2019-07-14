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Рубрика: Общество

Рогозин: Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам

Специалисты, которые смогли оперативно устранить неполадки в ракете "Протон-М" перед запуском космической обсерватории "Спектр-РГ", будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Фото: Роскосмос/ www.roscosmos.ru
Ракета-носитель вывела на орбиту обсерваторию "Спектр-РГ"

Напомним, ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и аппаратом, основу которого составляют два супертелескопа, стартовала с космодрома Байконур 13 июля около 15:31 мск. Через два часа обсерватория успешно отделилась от разгонного блока. Запуск ракеты "Протон-М" должен был состояться еще 21 июня, но несколько раз переносился на другую дату.

В ближайшие три месяца обсерватория перелетит к точке L2 (точка Лагранжа, в которой уравновешиваются силы притяжения со стороны Земли и Солнца - прим. "РГ"). Кроме того, будут проведены юстировка, калибровка и тестирование телескопов, а также пробные наблюдения. Среди задач "Спектра-РГ" - сканирование в рентгеновском диапазоне всего неба, что позволит составить самую полную карту видимой Вселенной.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" РГ-Фото
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