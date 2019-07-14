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14.07.2019 15:01
Рубрика: В мире

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Текст: Андрей Васильев

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.

Инцидент произошел в Шеки в воскресенье утром. Как сообщает 1news.az, перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветвь чинара, в результате чего пострадали люди.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
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Среди пострадавших есть как местные жители, так и иностранцы, включая пятерых сирийцев. 19 человек обратились в Шекинскую районную центральную больницу. В пресс-службе министерства здравоохранения Азербайджана отметили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из которых является иностранным гражданином. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под свой личный контроль.

В соцсетях указывается, что рухнуло 500-летнее дерево высотой 34 метра и диаметром 5 метров. На месте ведут расследование сотрудники правоохранительных органов. Причина инцидента устанавливается.

Кстати, неделю назад объект "Ханский дворец и исторический центр Шеки", построенный в конце 18-го века, был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В мире экс-СССР Азербайджан Происшествия ЧП Несчастные случаи
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