Российские ватерполистки стартовали на ЧМ в Кванджу с победы

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады в первой встрече группового этапа на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. Матч завершился со счетом 18:10 в пользу российских ватерполисток.

В следующей игре команда Александра Гайдукова встретится с хозяйками турнира. В группу В также попала сборная Венгрии.

Всего за медали чемпионата мира борются 16 команд, которые разбиты на четыре группы. Победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал. Сборные, занявшие вторые-третьи места, отправятся в 1/8 финала.

Напомним, что на предыдущем чемпионате мира, который прошел в Будапеште в 2017 году, наша команда завоевала бронзовые награды. Россия также замкнула тройку призеров на Играх-2016 в Рио. Это была первая медаль россиянок в водном поло за 16 лет.