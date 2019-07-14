Румынка Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон

В финальном матче румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Серену Уильямс. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 56 минут.
27-летняя Халеп выиграла второй турнир "Большого шлема" в карьере. В 2018 году она стала чемпионкой на Открытом чемпионате Франции.
Отметим, что Халеп впервые стала лучшей на Уимблдоне, а на счету Уильямс так и осталось семь чемпионских титулов.
Кроме того, американка проиграла третий турнир "Большого шлема" подряд: в 2018-м она уступила в решающем матче Уимблдона немке Ангелик Кербер, а через несколько месяцев выбросила белый флаг на Открытом чемпионате США в поединке с Наоми Осакой.
После завершения финального матча счастливая Халеп поделилась эмоциями от первой в карьере победы в Лондоне, разместив пост в "Твиттере".
"Сегодня я осмелилась мечтать... и моя мечта сбылась! Это был величайший матч в моей жизни", - написала Халеп.
Также стоит отметить победу колумбийских теннисистов Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фара в парном разряде.
В финале они оказались сильнее французов Николя Маю и Эдуара Роже-Васселена. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 4 часа 56 минут.
В активе колумбийцев 12 эйсов и шесть двойных ошибок, а также два реализованных брейк-поинта из 11.
Добавим, что колумбийцы впервые в карьере выиграли турнир серии "Большого шлема".