Румынка Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон

В Лондоне определилась победительница Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

В финальном матче румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Серену Уильямс. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 56 минут.

27-летняя Халеп выиграла второй турнир "Большого шлема" в карьере. В 2018 году она стала чемпионкой на Открытом чемпионате Франции.

Отметим, что Халеп впервые стала лучшей на Уимблдоне, а на счету Уильямс так и осталось семь чемпионских титулов.

Кроме того, американка проиграла третий турнир "Большого шлема" подряд: в 2018-м она уступила в решающем матче Уимблдона немке Ангелик Кербер, а через несколько месяцев выбросила белый флаг на Открытом чемпионате США в поединке с Наоми Осакой.

После завершения финального матча счастливая Халеп поделилась эмоциями от первой в карьере победы в Лондоне, разместив пост в "Твиттере".

"Сегодня я осмелилась мечтать... и моя мечта сбылась! Это был величайший матч в моей жизни", - написала Халеп.

Также стоит отметить победу колумбийских теннисистов Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фара в парном разряде.

В финале они оказались сильнее французов Николя Маю и Эдуара Роже-Васселена. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 4 часа 56 минут.

В активе колумбийцев 12 эйсов и шесть двойных ошибок, а также два реализованных брейк-поинта из 11.

Добавим, что колумбийцы впервые в карьере выиграли турнир серии "Большого шлема".