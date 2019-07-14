Румынка Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон

Новости

ГИБДД сообщило подробности смертельной аварии с автобусом в Башкирии 22:15
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек 21:31
Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой 21:20
Девять парашютистов погибли в результате авиакатастрофы в Швеции 21:17
МЧС: В результате крушения вертолета в Подмосковье пострадали люди 20:49
Вертолет потерпел крушение в Подмосковье 20:25
Скоропостижно скончалась актриса из "Стартрека" Стефани Низник 19:40
Вышел трейлер сайфай-хоррора "Иные" 19:15
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции 19:14
В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей 18:59
У ЦИК нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома 18:57
Митинг оппозиции провалился: на улицу вышло менее 1000 человек 18:52
В Саратове пассажирский самолет выкатился с полосы при посадке 18:35
Skoda Superb: что нужно знать об обновленном флагмане чешской марки 18:35
Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя 17:22
Актриса Эмили Хартридж погибла, врезавшись на скутере в грузовик 17:20
В Москве откроется кибершкола 17:19
Синхронистки принесли России второе золото на ЧМ 16:46
Александр Петров не будет сниматься в "Полицейском с Рублевки-2" 16:23
Актер Борис Клюев сообщил, что у него диагностирован рак 15:40
Франция построила подлодку со свойствами креветки 15:39
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне 15:16
В Ленобласти установили имя бойца времен советско-финской войны 15:14
Турция начала новую операцию на севере Ирака 15:03
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
14.07.2019 21:35
Рубрика: Спорт

Ах, Симона

Румынка Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
В Лондоне определилась победительница Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

В финальном матче румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Серену Уильямс. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 56 минут.

27-летняя Халеп выиграла второй турнир "Большого шлема" в карьере. В 2018 году она стала чемпионкой на Открытом чемпионате Франции.

Отметим, что Халеп впервые стала лучшей на Уимблдоне, а на счету Уильямс так и осталось семь чемпионских титулов.

Российский теннисист Хачанов проиграл в третьем круге Уимблдона

Кроме того, американка проиграла третий турнир "Большого шлема" подряд: в 2018-м она уступила в решающем матче Уимблдона немке Ангелик Кербер, а через несколько месяцев выбросила белый флаг на Открытом чемпионате США в поединке с Наоми Осакой.

После завершения финального матча счастливая Халеп поделилась эмоциями от первой в карьере победы в Лондоне, разместив пост в "Твиттере".

"Сегодня я осмелилась мечтать... и моя мечта сбылась! Это был величайший матч в моей жизни", - написала Халеп.

Также стоит отметить победу колумбийских теннисистов Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фара в парном разряде.

В финале они оказались сильнее французов Николя Маю и Эдуара Роже-Васселена. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 4 часа 56 минут.

В активе колумбийцев 12 эйсов и шесть двойных ошибок, а также два реализованных брейк-поинта из 11.

Добавим, что колумбийцы впервые в карьере выиграли турнир серии "Большого шлема".

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Уимблдон-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Немецкий политолог заявил об "огромной победе" Путина в Турции
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады Крыма и Донбасса