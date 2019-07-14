Сергей Нарышкин: США ставят барьеры "Бессмертному полку"

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что власти США намерены противодействовать акции "Бессмертный полк" в мире. Это заявление он сделал на заседании совета фонда "История Отечества", где речь шла о развитии института "мягкой силы" и истории продвижения русского языка за рубежом.

"В высоких кабинетах одного государства, которое находится по другую сторону Атлантики, поставлена задача перед официальными международными центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции "Бессмертный полк", - сказал Нарышкин. По его мнению, это выглядит цинично, особенно со стороны союзников во Второй мировой.

В свою очередь территория влияния русского языка в мире стремительно сужается. Так считает ректор Института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. Общие потери среди тех, кто говорил по-русски, за 20 лет 50 миллионов человек. Резко отрицательная динамика и среди учащихся школ за рубежом. Если в 90-х русский изучали 20 миллионов человек, теперь их лишь миллион 200 тысяч. Сократилось на 400 вузов и число учебных заведений, где готовят русистов. В России же падает качество подготовки педагогов русского как иностранного. Таких специалистов может теперь выпускать любой вуз, выигравший грант.

Участники заседания не раз сравнивали действие "мягкой силы" России и Китая, которые соседствуют в Глобальном рейтинге британского пиар-агентства Portland. К примеру, в мире открыто 1300 центров по изучению китайского языка. В Болгарии язык Конфуция можно выучить не только в городах, но и в деревнях. Мест же, где популяризируют русский, в разы меньше. По данным главы "Русского мира" Вячеслава Никонова, это 110 - в библиотеках и университетах , а также 165 кабинетов "Русский мир".

За последние 20 лет говорящих по-русски стало на 50 миллионов меньше

Люди будут учить русский язык только тогда, когда есть в этом практическая потребность. И, по словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, уже сейчас такой стимул можно сформулировать вполне внятно: это крупные общие проекты и хорошее образование в России.