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14.07.2019 16:46
Рубрика: Спорт

Синхронистки принесли России второе золото на ЧМ

Текст: Максим Домчев

Сборная России завоевала второе золото на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Южной Корее. Его принесли Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина в синхронном плавании.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В соревнованиях дуэтов в технической программе россиянкам не было равных - 95,9010 балла. Второе место заняли китаянки- 94,0072, третьими стали украинки - 92,5847.

Для Колесниченко это 15-й титул чемпионки мира, Ромашина стала сильнейшей в мире в 19-й раз. Напомним, что она также пять раз побеждала на Олимпиаде.

После этого в копилке сборной России стало три медали - два золота и серебро.

В синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград.

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