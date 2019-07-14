Следователей обяжут мотивировать просьбы о продлении ареста

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вводящий дополнительные требования к ходатайствам о продлении ареста.

Согласно судебной статистике, при ходатайстве об аресте удовлетворяется обычно 9 из 10 просьб следствия. Когда же надо продлевать арест, то здесь суды говорят "да" примерно в 98 процентах случаев. Верховный суд России не раз обращал внимание нижестоящих инстанций, что и решение об аресте, и продление ареста всегда должны быть мотивированы. Теперь готовятся специальные поправки в УПК, которые заставят следствие при продлении ареста дополнительно объяснять, что было сделано и что предстоит сделать, почему требуется по-прежнему держать обвиняемого в камере.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что законопроект направлен на исключение фактов продления сроков содержания под стражей в случаях, когда по делу не проводятся активные следственные действия.

В ходатайстве о продлении ареста помимо прочего надо будет сообщать сведения о произведенных следственных действиях. Также надо будет рассказать, что планируется сделать в будущем и почему этого нельзя было сделать раньше. Как пояснил Павел Крашенинников, предлагаемые нормы позволят исключить факты продления срока содержания под стражей, когда ходатайства о продлении мотивируются необходимостью производства тех же следственных действий, для которых срок уже продлевался ранее.

"В случае продления срока содержания под стражей в постановлении указывается дата, до которой он продлевается (каждый раз не более чем на три месяца), - рассказал Павел Крашенинников. - При этом по усмотрению суда срок продления может быть и меньше того, что указан в ходатайстве, если суд сочтет его достаточным для выполнения обозначенного объема процессуальных действий".

Судья может избрать и более мягкую меру пресечения: домашний арест, залог и т.п.