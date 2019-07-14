СМИ: 20 перебежчиков из КНДР прилетели в Южную Корею через Таиланд

Сразу около двадцати северокорейских перебежчиков прибыли в Республику Корея (РК) через Таиланд. Об этом сообщило южнокорейское издание News 1, ссылаясь на источник в правительстве РК. В министерстве объединения РК заявили, что в информации есть "некоторые неточности", но не стали отрицать сам факт прибытия в страну группы беженцев.

По информации News 1, которое ссылается на источник в правительстве РК, 11 июля в Южную Корею на самолете авиакомпании Korean Air прибыли около двадцати перебежчиков из КНДР, которые утром этого же дня вылетели из Таиланда. Издание затруднилось предоставить более точную информацию, сказав лишь, что скорее всего в этой группе лишь один - мужчина, а остальные - женщины. Предположительно, это не массовый побег северян, а просто южнокорейские диппредставительства собрали перебежчиков, которые бежали из КНДР через страны Юго-Восточной Азии, и направили северян группой на одном рейсе для удобства. В настоящий момент спецслужбы допрашивают беженцев, выясняя точные маршруты и причины побега.

В министерстве объединения РК в ходе брифинга для журналистов отметили, что в сообщении News 1 "допущены неточности". О том, где и в чем именно была искажена информация, в ведомстве пояснять отказались, сославшись на "соображения безопасности бежавших" и "вопросы дипломатического характера".

Согласно данным министерства объединения РК, за первое полугодие 2019 года в Южную Корею прибыло всего 546 северокорейцев. За весь 2018 год эта цифра составила 1137 человек.