Столичный ЦСКА неожиданно проиграл "Крыльям Советов"

Столичные армейцы неудачно начали сезон. В стартовом матче Премьер-лиги они проиграли на выезде "Крыльям Советов" - 0:2.

Если в прошлом сезоне от ЦСКА мало кто ждал подвигов из-за резкой смены состава, то в новом болельщики вправе рассчитывать как минимум на попадание в тройку. Предпосылки к этому есть: клуб сохранил Федора Чалова и Марио Фернандеса, заплатил огромные для себя деньги на Николу Влашича и усилился талантливой молодежью.

Перед стартом чемпионата фанатов армейцев настораживала разве что не самая впечатляющая игра команды в межсезонье. В частности, на австрийском турнире, где "красно-синие" уступили всем трем соперникам: "Краснодару", "Ростову" и "Спартаку". Примечательно, что в этих матчах ЦСКА забил лишь два гола.

- Не стоит делать выводов по предсезонным встречам, - уверял главный тренер армейцев Виктор Гончаренко перед игрой в Самаре. - У нас там не было полноценного состава. Только недавно к нам присоединились Сигурдссон, Влашич. Все покажет чемпионат.

За исключением небольших отрезков, матч с "Крыльями" получился не самым ярким в исполнении москвичей. Моменты для взятия ворот у ЦСКА, разумеется, были. Но все они возникли после дубля Александра Соболева, забившего оба гола в течение семи минут - с 51-й по 58-ю.

В одном из эпизодов "красно-синие" могли рассчитывать на пенальти, однако арбитр Кирилл Левников не стал наказывать "Крылья" за игру рукой вернувшегося в Самару спустя 14 лет Александра Анюкова. На большее ЦСКА не сподобился. Как итог - 0:2 от самарцев. К слову, армейцы впервые с 2001 года стартовали в первенстве с поражения.

- Мы переломили ход встречи за счет командной игры, - считает главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович. - Знали, что с ЦСКА будет трудно. Это один из лучших клубов по контролю мяча. Ребята терпели и дождались своих моментов.

ЦСКА впервые с 2001 года стартовал в чемпионате России с поражения

Рулевой армейцев Виктор Гончаренко был краток. Он отметил, что его команда показала плохую игру и уступила по делу. "Этот матч мне напомнил встречу с Тулой в прошлом сезоне", - сказал белорусский специалист, имея в виду поражение от "Арсенала" (0:2) в первом поединке весеннего отрезка в минувшем сезоне.

Чемпион России "Зенит" начал защиту титула с непростой победы над "Тамбовом"(2:1).

К старту Премьер-лиги питерцы подошли в не самом лучшем настроении. Можно сколько угодно говорить о статусе матча за Суперкубок, но в нем, играя сильнейшим составом, "Зенит" уступил "Локомотиву", пропустив два мяча уже в концовке.

- В стартовых матчах статус соперника не имеет значения, - отметил перед встречей с "Тамбовом" главный тренер питерцев Сергей Семак. - Игры складываются по-разному. У кого-то уже есть набранные очки. Уверен: сюрпризы в этом сезоне еще будут. Но мы хотим, чтобы они нас не коснулись.

По сравнению с противостоянием против "железнодорожников" Семак произвел два изменения. На скамейке оказались Эмилиано Ригони и Кристиан Нобоа, который уже в ближайшие дни должен присоединиться к "Сочи". Полностью состав питерцев на вчерашнюю встречу выглядел следующим образом: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Первый тайм питерцы провели не лучшим образом. Но в начале второго усилиями Ерохина и Дзюбы повели 2:0. На 71-й минуте гости отквитали один мяч после точного удара Олабирана Муйвы, которому помогла ошибка Лунева. В концовке "Зенит" отодвинул игру от своих ворот и не допустил еще одной осечки. Как итог - победа со счетом 2:1 над дебютантом элитного дивизиона.

Добавим, что в чемпионате России состоялся еще один матч - "Ахмат" принимал "Краснодар". Результат этой игры стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Ну а закроют программу первого тура сегодня в Москве вице-чемпион страны "Локомотив" и казанский "Рубин".

Статистика

"Арсенал" - "Динамо" - 1:1

Голы: Григалава, 84 - Кардозу, 16.

"Урал" - "Уфа" - 3:2

Голы: Бикфалви, 14, 49, Бавин, 81 - Козлов, 76, Фомин, 86 - пен.

"Спартак" - "Сочи" - 1:0

Гол: Жиго, 90+3.

"Ростов" - "Оренбург" - 2:1

Голы: Шомуродов, 11, Ионов, 42 - Деспотович, 49.

"Крылья Советов" - ЦСКА - 2:0

Голы: Соболев, 51, 58 - пен.

"Зенит" - "Тамбов" - 2:1

Голы: Ерохин, 46, Дзюба, 48 - Муйва, 71.