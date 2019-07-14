Российские синхронистки завоевали на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее уже два "золота". И коллекция будет только расти. Но это давно не новость, что наши спортсменки лучшие в этой дисциплине, как ее ни назови - то ли синхронным плаванием, то ли на новый манер артистическим. Поражает другое: россиянки умудряются рожать детей и снова возвращаться в сборную, чтобы одерживать яркие победы и ставить уникальные рекорды.

Так перед Олимпиадой-2016 в Рио сделала Наталья Ищенко. Сейчас по ее стопам идет Светлана Ромашина, которая стала мамой в ноябре 2017 года. И Наташа, и Света - пятикратные олимпийские чемпионки. Столько же побед на счету Анастасии Давыдовой. В 2012-м ее достижение казалось невероятным. Ромашина готовится его побить. Нынешний ЧМ только разминка перед Играми-2020. Хотя и по итогам Кванджу Светлана может стать 21-кратной чемпионкой мира. После вчерашнего "золота" за технический дуэт в ее копилке - 19 медалей.

Что же движет Светланой Ромашиной? Спортсменка рассказала, зачем вернулась и чего хочет добиться.

Света, когда брали паузу после Рио, знали, что это не конец?

Светлана Ромашина: Наверное, я понимала это, еще когда сходила с олимпийского пьедестала. Знала, что следующий этап - это рождение ребенка. Но чувствовала, что еще не наплавалась. И сейчас у меня нет ощущения, что так тяжело все дается, как будто в первый раз. Меня тепло приняли судьи, тренеры. Чувствую себя на своем месте, в своей стихии. Когда два года назад в Будапеште я попробовала себя в качестве тренера, чувствовала, что что-то не так. Не понимала, почему я стою на бортике, когда должна быть в воде. В Кванджу все встало на свои места.

Дочка тоже будет синхронисткой?

Светлана Ромашина: Если честно, муж категорически против. Собирается отдать ее в хоккей. Тут уже против высказывается вся женская часть семьи. Но он просто не хочет для дочери такой судьбы и адских тренировок, как у нас. Но выбирать ей.

Светлана Ромашина: Не хочу просто штамповать медали, хочу, чтобы мое возвращение запомнилось

Как же тогда муж воспринял ваше решение?

Светлана Ромашина: Он большой молодец, поддерживает меня во всем. В моем возвращении вообще большую роль сыграла поддержка близких. Бабушка приезжает по первому зову. Муж готов оставаться с ребенком, хотя не все на такое пойдут. Он терпит, ждет еще следующий год точно.

Наталья Ищенко первой прошла этот путь. Обмен опытом проводили?

Светлана Ромашина: Удобно получилось, что Наташа уже испытала все на себе. У наших детей разница в возрасте 4 года и 1 день. Так что можно точно следовать проверенной схеме. Хочу сказать ей большое спасибо за все советы. Я могла позвонить с вопросом насчет няни или ребенка. Меня часто спрашивают, можно ли назвать нас лучшими подругами. Наверное, нет. Но при этом тепло на душе, что есть человек, который близок во всем, всегда предложит помощь и поддержку. Уверена, что она и сейчас смотрит, болеет за нас со Светой Колесниченко. Передаем ей привет!

После выступления в Кванджу вы приблизитесь к легендарному Майклу Фелпсу по количеству титулов на ЧМ. У него 26, у вас, надеюсь, будет 21. Не хотите попробовать догнать американца?

Светлана Ромашина: Фелпс, он на то и Фелпс. Давайте оставим его на первом месте.

Но в Токио вы все равно можете побить рекорд - стать самой титулованной синхронисткой в истории...

Светлана Ромашина: Я стараюсь об этом не думать. Это не главное. Я вернулась, и мне не хочется просто штамповать медали. Хочется, чтобы мое возвращение получилось красивым, чтобы запомнилось.