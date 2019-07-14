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14.07.2019 16:45
Рубрика: Спорт

Светлана Ромашина: За лаврами Фелпса не гонюсь

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Российская синхронистка Светлана Ромашина триумфально вернулась в большой спорт после того, как в ноябре 2017 года родила дочку. Вместе с подругой по команде Светланой Колесниченко она выиграла золото чемпионата мира в соревнованиях дуэтов. Для Ромашиной это было 21-я победа на мировых первенствах.
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

После церемонии награждения Ромашина рассказала журналистам о том, чего еще хочет добиться в своей карьере, а также пойдет ли дочка по ее стопам.

Света, когда брали паузу после Рио, знали, что еще вернетесь?

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Светлана Ромашина: Наверное, я понимала это, еще когда сходила с олимпийского пьедестала. Знала, что следующий этап - это рождение ребенка. Но чувствовала, что еще не наплавалась. У меня не было дикого отвращения к синхронному плаванию, как бывает, когда спортсменки завершают карьеру. Мне оно не надоело, я воспринимаю это как свою работу. И меня все очень устраивает,

Дочка тоже будет синхронисткой?

Светлана Ромашина: Если честно, муж категорически против. Собирается отдать ее в хоккей. Тут уже против высказывается женская часть семьи. Но на самом деле он просто не хочет для дочери такой судьбы и таких адских тренировок, как у нас. Но выбирать ей. Пока в море она купается с удовольствием.

Как же тогда муж воспринял ваше решение?

Светлана Ромашина: Он большой молодец, поддерживает меня во всем. В моем возвращении вообще большую роль сыграла поддержка близких. Бабушка приезжает по первому зову. Муж готов оставаться с ребенком, хотя не все на такое пойдут. Он терпит, ждет еще следующий год точно.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Колесниченко: Надо быть на несколько голов выше соперниц

После выступления в Кванджу вы приблизитесь к легендарному Майклу Фелпсу по количеству титулов на ЧМ. У него 26, у вас, надеюсь, будет 21. Не хотите попробовать догнать американца?

Светлана Ромашина: Фелпс, он на то и Фелпс. Давайте оставим его на первом месте.

Но в Токио вы все равно можете побить рекорд - стать самой титулованной синхронисткой в истории…

Светлана Ромашина: Я стараюсь об этом не думать. Я вернулась, и мне не хочется просто штамповать медали. Хочется, чтобы мое возвращение получилось красивым, чтобы запомнилось.

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