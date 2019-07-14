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14.07.2019 15:03
Рубрика: В мире

Турция начала новую операцию на севере Ирака

Текст: Вероника Филонова

Министерство национальной обороны Турции заявило, что в пятницу Турция начала контртеррористическую операцию "Коготь-2", направленную на уничтожение укрытий, используемых террористической организацией "Рабочая партия Курдистана" (РПК), на севере Ирака, сообщает канал TRT World.

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Согласно заявлению, "Коготь-2" является продолжением успешной майской операции в районе Хакурк, благодаря которой была раскрыта новая информация о террористической деятельности.

Напомним, 28 мая 2019 года Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию под названием "Коготь" на севере Ирака. За это время турецкие военные нейтрализовали более 60 членов РПК.

"Операция продолжается, как и планировалось, при поддержке сухопутной военной техники, боевых вертолетов T129 ATAK, а также беспилотных летательных аппаратов", - говорится в заявлении.

РПК, ведущая кампанию против турции уже более 30 лет и включенная в список террористических организаций Турции, США и ЕС, несет ответственность за гибель около 40 000 человек.

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