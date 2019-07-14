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Рубрика: В мире

Украинский юрист рассказал об условии для начала массовых арестов

Советник бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов рассказал, когда начнутся массовые аресты окружения экс-президента Петра Порошенко, а также о том, когда может быть задержан сам экс-президент.

Порошенко вызвали на допрос

По его мнению, массовые задержания начнутся, после ухода генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который приходится кумом Порошенко. Как только гарантии действующего генпрокурора исчезнут, "вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии", - цитирует РИА Новости выступление Портнова в телеэфире.

Юрист напомнил, что украинские правоохранительные органы возбудили в отношении Петра Порошенко восемь уголовных дел, сейчас ведется следствие. Не исключил Портнов уголовного дела и в отношении мэра Киева Виталия Кличко, который не раз превышал должностные полномочия.

В мире экс-СССР Украина
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