Украинский юрист рассказал об условии для начала массовых арестов

Советник бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов рассказал, когда начнутся массовые аресты окружения экс-президента Петра Порошенко, а также о том, когда может быть задержан сам экс-президент.

По его мнению, массовые задержания начнутся, после ухода генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который приходится кумом Порошенко. Как только гарантии действующего генпрокурора исчезнут, "вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии", - цитирует РИА Новости выступление Портнова в телеэфире.

Юрист напомнил, что украинские правоохранительные органы возбудили в отношении Петра Порошенко восемь уголовных дел, сейчас ведется следствие. Не исключил Портнов уголовного дела и в отношении мэра Киева Виталия Кличко, который не раз превышал должностные полномочия.