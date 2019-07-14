Установлен виновный в утечке документов британского посла в США

Полиция установила виновного в утечке документов британского посла в США сэра Кима Даррича.

Как сообщает The Guardian, подозреваемый в утечке конфиденциальной записки посла Великобритании в США был опознан, однако его имя пока не разглашается в интересах следствия. Известно, что он имел доступ к неким "историческим файлам", а сама утечка "была осуществлена в довольно грубой форме".

Контртеррористическое управление лондонской полиции начало уголовное расследование этого громкого дела в пятницу, а в воскресенье Sunday Times со ссылкой на неназванные правительственные источники сообщила, что подозреваемый был идентифицирован. В полиции Лондона исключили возможность компьютерного взлома файлов иностранным государством.

Сэр Ким Дарроч подал в отставку на прошлой неделе после того, как The Daily Mail опубликовала выдержки из записок, в которых он назвал администрацию Дональда Трампа "неуклюжей и неумелой" и критиковал решение американского президента выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Представитель британского министерства иностранных дел сказал в этой связи: "Полицейское расследование абсолютно неприемлемой утечки этого секретного материала началось. Исполнитель должен столкнуться с последствиями своих действий. Это не новость, что США и Великобритания расходятся в том, как гарантировать, что Иран никогда не сможет приобрести ядерное оружие; но мы не стесняемся говорить о наших различиях и работать вместе".