Утвержден календарь выходных дней на 2020 год

Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся соответственно на 4 и 5 мая. Таким образом, в следующем году будут восьмидневные каникулы для взрослых - с 1 по 8 января. В 2019-м Новый год встречали 10 дней и столько же - в 2018-м. Сокращение числа дней отдыха в честь 2020 года произойдет по "техническим причинам". В 2018 и 2019 годах каникулы увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам в начале 2018 года. В конце 2018-го суббота 29 декабря была перенесена на понедельник 31 декабря, поэтому в 2019 году каникулы тоже были 10 дней - с 30 декабря по 8 января.

Затем нас ждет трехдневный отдых с 22 по 24 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества. Три дня отдыхаем в марте - с 7-го по 9-е. "Пятидневка" для отдыха ждет работающих россиян с 1 по 5 мая, потом последуют еще три дня отдыха с 9 по 11 мая, столько же - с 12 по 14 июня. И один день отдохнем 4 ноября на День народного единства.

По Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни в РФ - с 1 по 6, 7 и 8 января, а также - 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября. Если какой-то из этих дней выпадает на субботу и воскресенье, то выходной день переносят на будни.