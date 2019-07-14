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14.07.2019 21:31
Рубрика: Спорт

Американская гора

В финале Лиги наций наша мужская сборная сыграла против хозяина площадки в Чикаго
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
Мужская сборная России второй сезон подряд сыграла в финале Лиги наций, существующей с 2018 года. Первые обладатели титула в Чикаго встречались с хозяевами площадки командой США.
Российские волейболисты на одном дыхании провели матч против поляков и добились красивой победы. Фото: volleyball.world Российские волейболисты на одном дыхании провели матч против поляков и добились красивой победы. Фото: volleyball.world
Российские волейболисты на одном дыхании провели матч против поляков и добились красивой победы. Фото: volleyball.world

Независимо от результата решающего матча выступление россиян в коммерческом турнире, пришедшем на смену существовавшей в период 1990-2017 годов Мировой лиги, следует признать удачным. Особенно если учитывать сложнейшую логистику наших перемещений на этих соревнованиях. По ходу предварительного раунда летали из Ирана в Бразилию, затем в Австралию, а на решающую стадию снова вернулись в Америку, теперь уже Северную. Работающий с командой первый сезон главный тренер Туомас Саммелвуо вместе с ответственным за все мужское направление во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) и ее генеральным секретарем Александром Яременко грамотно распланировали ротацию игроков, своевременно предоставляя передышки лидерам и освобождая их от самых утомительных поездок не в ущерб результату.

Фото: fivb.com
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Но обольщаться еще очень рано. Впереди у сборной в 2019 году еще три официальных турнира, среди которых даже Кубок мира будет иметь второстепенное значение. Главнее всего августовская олимпийская квалификация в Санкт-Петербурге и затем чемпионат Европы, который примут сразу четыре страны - Франция, Словения, Бельгия и Голландия.

Что же касается уже завершившейся Лиги наций, то здесь России выпало сложное расписание - пришлось играть четыре дня подряд. Победив прошлогоднего финалиста Францию со счетом 3:0, подопечные Саммелвуо сразу обеспечили себе выход в полуфинал. Так как ранее "трехцветные" в тройке "В" уступили американцам. Так что встреча против хозяев площадки уже не имела принципиального значения, и главный тренер предоставил отдых четырем ключевым исполнителям - доигровщикам Дмитрию Волкову и Егору Клюке, блокирующему Ильясу Куркаеву, диагональному нападающему Виктору Полетаеву.

Все они вышли в стартовом составе на полуфинальный матч с Польшей, компанию им составили связующий и капитан команды Игорь Кобзарь, блокирующий Иван Яковлев и либеро Валентин Голубев. Пожалуй, в упрек нашей команде можно поставить только вторую партию, когда как-то неожиданно для всех было растеряно преимущество в пять очков (16:11) и действующие чемпионы мира поляки в итоге взяли этот сет "на балансе" (26:24).

Чуть тревожно стало в следующей партии, когда соперник сумел оторваться на три мяча (16:13), однако россияне вовремя проявили мастерство и волевые качества, переломив ход игры. Ну а затем уже без особых проблем удалось окончательно дожать грозного оппонента - 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21). Полетаев принес победителям 24 очка, Клюка - 19. И обязательно отметим вдохновенный волейбол в исполнении проводящего в сборной первый сезон блокирующего Ивана Яковлева - 15 выигранных мячей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Выступать в финале Лиги наций - это здорово. Надеюсь, мы сможем насладиться этим моментом и своей игрой, - сказал главный тренер сборной России финский специалист Туомас Саммелвуо. - Я очень рад за нашу команду, у нас отличная атмосфера в коллективе, все парни друг за друга горой. В Чикаго нам пришлось непросто, матчи шли подряд, каждый день, и на первый план выходило умение быстро восстанавливаться.

В другом полуфинале американцы взяли верх над Бразилией - 3:2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9). Минувшей ночью южноамериканцы оспаривали "бронзу" в матче с поляками.

Тем временем

Женская сборная России в четвертый раз подряд завоевала титул победителя Всемирной Универсиады. На завершившемся волейбольном турнире XXX летних студенческих Игр в Италии наша команда в финале сразилась с хозяевами соревнований - 3:1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18). К этому успеху сборную привел бывший наставник мужской национальной дружины, ныне рулевой серебряного призера женской Суперлиги калининградского "Локомотива" Андрей Воронков. А вот мужская студенческая команда под началом Алексея Вербова на Апеннинах довольствовалась "бронзой". В драматичном полуфинале уступили Польше (2:3), а затем в игре за третье место разобрались с французами (3:0).

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