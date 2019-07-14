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Рубрика: В мире

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В Канаде накажут бездомных
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
Власти канадского города Салмон Арм приняли постановление, согласно которому людей можно будет штрафовать за попрошайничество.
В Мосгордуме предложили запретить попрошайничество с животными

Речь в первую очередь идет о бездомных либо малообеспеченных гражданах, просящих милостыню "в публичных местах". Пойманному на месте преступления будет выписан штраф в размере 50 канадских долларов. Несмотря на недовольство со стороны правозащитников, администрация настояла на своем, опираясь, в том числе, на заметно возросшее в последнее время число жалоб на попрошаек со стороны горожан. Тем не менее власти не смогли прояснить, что произойдет, если бездомный не оплатит штраф. У таких людей нет банковского счета и даже адреса, куда можно было бы прислать повестку в суд за неуплату. Похожие вопросы вызывает и другая инициатива, одобренная ранее в канадском городе Пентиктон. Там власти запретили спать и сидеть на городских улицах с мая по сентябрь. Штраф за нарушение составит 100 долларов.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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