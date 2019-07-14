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14.07.2019 19:18
Рубрика: Власть

Первый звонок

В кремле рассказали подробности разговора президентов России и Украины
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
Российско-украинские отношения стали темой оперативного совещания президента с постоянными членами Совета безопасности РФ. Телефонный разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским продолжался 20 минут и носил прагматичный характер, сообщили в Кремле.
Владимир Путин обсудил российско-украинские отношения с членами Совета безопасности РФ. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС Владимир Путин обсудил российско-украинские отношения с членами Совета безопасности РФ. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин обсудил российско-украинские отношения с членами Совета безопасности РФ. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, сообщили в пресс-службе Кремля. В том числе с учетом телефонного разговора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В Кремле рассказали подробности первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского. Беседа продолжалась 20 минут, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос о том, есть ли планы повторить разговор в ближайшее время, он ответил: "Пока конкретного понимания нет".

Говоря про атмосферу беседы, представитель Кремля подчеркнул: "Это был первый ознакомительный разговор.... Разговор носил достаточно прагматичный характер".

Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен

На вопрос о том, остался ли Владимир Путин доволен беседой, Песков сказал, что сейчас вряд ли можно обсуждать эмоциональные оттенки и тональности: "Не для этого был разговор". "Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен", - заключил он.

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На вопрос о том, сблизились ли позиции сторон по теме украинских моряков, арестованных за нарушение госграницы России, и шла ли речь о журналисте Кирилле Вышинском, которого на Украине обвиняют в госизмене, Песков ответил: "Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам".

Когда журналисты спросили, начал ли Зеленский, как обещал, разговор с фразы о Крыме и Донбассе, представитель Кремля предложил адресовать этот вопрос украинской стороне. "Президент Путин начал разговор словами "здравствуйте", - сообщил он.

На вопрос о том, обсуждали ли "нормандскую встречу" или формат с участием США и Великобритании, Песков сказал: "Вы не совсем внимательно читали наше сообщение о телефонном разговоре. Так и говорили, что затрагивалась также тема продолжения работы в "нормандском формате". Именно в "нормандском формате".

Говоря о том, как быстро согласовываются такие телефонные разговоры, пресс-секретарь президента России сказал, что действительно это была инициатива Украины, а общение глав государств согласовывается весьма оперативно.

"Была бы инициатива - с техническим согласованием никаких проблем нет", - пояснил он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Совет Безопасности Отношения России и Украины
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