В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции. В рамках пилотного проекта будут маркироваться молоко и сливки, сливочное масло, сыры, йогурты, кефир, молочная сыворотка, творог, мороженое и другие продукты.

Речь идет о продуктах, выработанных из пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молока и молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару. "Честный знак" интегрирован с кассами в рознице и создает систему общественного контроля. Это позволяет обезопасить потребителей от покупки просроченной продукции и дает возможность проверять легальность товара с помощью мобильного телефона", - рассказал "РГ" замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Эксперимент продлится до 29 февраля 2020 года. Он позволит проанализировать целесообразность введения их обязательной маркировки для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе контрафактных, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания.

С 1 июля предприятия молочной отрасли уже вступили в стадию внедрения системы "Меркурий". Процесс проходит в два этапа, так как часть товарных позиций получила отсрочку на оформление электронных сертификатов до 1 ноября.

"Электронные сертификаты сегодня оформляются на сухое молоко, сгущенку, сливочное масло, сыры. Как с точки зрения физического объема, так и с точки зрения числа товарных позиций это не очень большие масштабы. Сейчас система внедряется стабильно, и небольшие технические ошибки, которые иногда возникают при работе с ней, оперативно устраняются. Серьезных же проблем у крупного и среднего бизнеса в работе с "Меркурием" не возникает", - рассказал "РГ" Артем Белов, генеральный директор "Союзмолоко".

С 1 ноября количество товаров, которые необходимо сопровождать электронными ветсертификатами, значительно увеличится. Ветеринарная сертификация распространится на йогурты, кефир, молоко в потребительской упаковке и некоторые другие виды молочных товаров. Таким образом государством было принято решение реализовывать систему прослеживаемости "от поля до прилавка" на базе системы "Меркурий".

"С учетом этого решения внедрение еще одной, дублирующей системы выглядит как минимум странно и будет сопряжено с дополнительными издержками для бизнеса. Потенциальные затраты для бизнеса однозначно вырастут. Участие игроков молочного рынка в новом эксперименте должно быть в этой связи исключительно добровольным", - считает Артем Белов.

"Эксперимент по маркировке является оптимальной возможностью для всех участников рынка обкатать технологию маркировки и в комфортном режиме перейти к обязательной маркировке, - полагает Реваз Юсупов. - ЦРПТ, так же как и представители бизнес-сообщества, против дублирования функций двух систем. Партнеры из Россельхознадзора разделяют нашу точку зрения. Мы выступаем за интеграцию с "Меркурием", которая позволит системам обогащать друг друга".