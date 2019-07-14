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14.07.2019 19:03
Рубрика: Экономика

Чип с молоком

Качество сыра, йогурта и сливок проверит смартфон
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции. В рамках пилотного проекта будут маркироваться молоко и сливки, сливочное масло, сыры, йогурты, кефир, молочная сыворотка, творог, мороженое и другие продукты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь идет о продуктах, выработанных из пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молока и молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару. "Честный знак" интегрирован с кассами в рознице и создает систему общественного контроля. Это позволяет обезопасить потребителей от покупки просроченной продукции и дает возможность проверять легальность товара с помощью мобильного телефона", - рассказал "РГ" замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

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Эксперимент продлится до 29 февраля 2020 года. Он позволит проанализировать целесообразность введения их обязательной маркировки для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе контрафактных, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания.

С 1 июля предприятия молочной отрасли уже вступили в стадию внедрения системы "Меркурий". Процесс проходит в два этапа, так как часть товарных позиций получила отсрочку на оформление электронных сертификатов до 1 ноября.

"Электронные сертификаты сегодня оформляются на сухое молоко, сгущенку, сливочное масло, сыры. Как с точки зрения физического объема, так и с точки зрения числа товарных позиций это не очень большие масштабы. Сейчас система внедряется стабильно, и небольшие технические ошибки, которые иногда возникают при работе с ней, оперативно устраняются. Серьезных же проблем у крупного и среднего бизнеса в работе с "Меркурием" не возникает", - рассказал "РГ" Артем Белов, генеральный директор "Союзмолоко".

С 1 ноября количество товаров, которые необходимо сопровождать электронными ветсертификатами, значительно увеличится. Ветеринарная сертификация распространится на йогурты, кефир, молоко в потребительской упаковке и некоторые другие виды молочных товаров. Таким образом государством было принято решение реализовывать систему прослеживаемости "от поля до прилавка" на базе системы "Меркурий".

Фото: depositphotos.com
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"С учетом этого решения внедрение еще одной, дублирующей системы выглядит как минимум странно и будет сопряжено с дополнительными издержками для бизнеса. Потенциальные затраты для бизнеса однозначно вырастут. Участие игроков молочного рынка в новом эксперименте должно быть в этой связи исключительно добровольным", - считает Артем Белов.

"Эксперимент по маркировке является оптимальной возможностью для всех участников рынка обкатать технологию маркировки и в комфортном режиме перейти к обязательной маркировке, - полагает Реваз Юсупов. - ЦРПТ, так же как и представители бизнес-сообщества, против дублирования функций двух систем. Партнеры из Россельхознадзора разделяют нашу точку зрения. Мы выступаем за интеграцию с "Меркурием", которая позволит системам обогащать друг друга".

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