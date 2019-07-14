Еще два самолета с элементами ЗРС С-400 прибыли в Турцию

Пятый и шестой самолеты с элементами российского зенитной ракетной системы С-400 приземлились на авиабазе Мюртед в Турции. Еще один самолет из России ожидается в течение дня .

Напомним, что о начале поставок элементов систем С-400 в Турцию стало известно в пятницу.

Позже эту информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ. Как напоминает РИА Новости, контракт на поставку в Турции из России мобильной многоканальной зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на 2,5 миллиарда долларов между Москвой и Анкарой был заключен в 2017 году.

Это решение вызвало резкое недовольство в Вашингтоне, где заявили, что С-400 являются угрозой для американских истребителей Lockheed Martin Corp F-35, покупателем которых является Турция. Вашингтон также официально начал процесс исключения Турции из программы F-35, прекратив подготовку турецких пилотов.

Стало известно о том, что на следующей неделе США объявят о введении санкций в отношении Турции из-за покупки у России ЗРС С-400.

Данное решение прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. "Сбыт США своего оружия союзникам - одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о "равноправии" его членов", - написал Пушков в Twitter.