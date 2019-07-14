В университетском колледже Лондона под давлением представителей студенческого сообщества и ряда сотрудников решили провести люстрацию среди видных научных и общественных деятелей Британии. Запущенное расследование должно установить, кто из них при жизни являлся сторонником теории расового превосходства. На данном этапе это касается тех лиц, чьи портреты висят в стенах учебного заведения и чьими именами названы аудитории и здания колледжа. По замыслу активистов, учебное заведение обязано "очистить" свою территорию от этих имен, как оскорбительных и наносящих моральный вред.

Первым в ряду на зачистку стоит Фрэнсис Гальтон, знаменитый английский исследователь и антрополог, который предложил миру термин "евгеника". За свои заслуги он при жизни получил высшую награду Королевского географического общества и был возведен в рыцари в 1909 году. Теперь же признанный короной гений своего времени может оказаться в ряду изгоев как разжигатель расовой дискриминации. Другим не менее знаменитым в Британии персонажем, чье имя хотят запретить, является убежденная последовательница евгеники, писательница и ученая Мэри Стоупс. Созданная ею в 20-х годах прошлого века первая клиника контроля рождаемости существует и действует до сих пор и носит ее имя. У клиники есть многочисленные филиалы, как в самой Британии, так и в мире. По тем же причинам под прицел недовольных попали археолог Флиндерс Питри и математик Карл Пирсон.

Британское научное сообщество, как и руководство Лондонского Университета, разделилось во мнении относительно того, как относиться к подобному расследованию. С одной стороны, всем без исключения понятно, кто были эти люди, каких взглядов они придерживались в ту эпоху и какие высказывания допускали. С другой - все они внесли значимый вклад в развитие науки, и допускать люстрацию означало бы создание крайне опасного прецедента. Самым простым решением, по мнению большинства, было бы не переименование "всего и вся", а размещение на территории колледжа соответствующих разъяснительных табличек.