Видео: Морской дьявол попросил людей о помощи

У северо-западного побережья Австралии скат манта (гигантский морской дьявол) подплыл к группе людей за помощью, чтобы они помогли ему избавиться от рыболовного крючка, попавшего в глаз.

Оказалось, что местные жители знают этого ската, которого зовут Веснушка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание The Sun. В группе сноркелистов, к которой подплыло животное, оказался подводный фотограф Джейк Уилтон. Он рассказал, что Веснушка стала приближаться, а потом повернулась, чтобы показать людям травмированный глаз.

По словам очевидцев, манта не двигалась, пока Уилтон несколько раз нырял, пытаясь вытащить крючок. В результате он был успешно удален. Издание отмечает, что, если бы люди не пришли на помощь, Веснушка могла бы ослепнуть и даже умереть.