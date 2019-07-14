Вышел трейлер сайфай-хоррора "Иные"

Атмосферный, взвинченный, напряженный и интригующий, плюс отменно нагнетающая звуковая дорожка - таким, в красе, зрителю предстал трейлер научно-фантастического фильма ужасов "Иные" (Freaks). Уже успевший откататься по ряду фестивалей - став небольшой жанровой сенсацией.

Эмиль Хирш ("Однажды… в Голливуде", "Демон внутри") играет в картине роль отца, казалось бы, чрезмерно защищающего и оберегающего свою семилетнюю дочь Хлою (Лекси Колкер, "Мыслить как преступник", "Агенты "Щ.И.Т."), со словами, что мир вокруг нее переполнен опасностями. В этой связи девочка содержится в строгой изоляции. Ей запрещено с кем бы то ни было разговаривать и даже подходить к окну.

А когда она однажды все-таки вырывается на свет, то имеет беседу с подозрительным водителем фургончика мороженого (Брюс Дерн, "Великий Гэтсби", "Монстр"), днями напролет торчавшим перед их домом. Мороженщик убеждает ребенка сбежать, что выливается в цепь внезапных, идущих по нарастающей событий. Доказывающих, что отец девочки не был параноиком - опасности абсолютно реальны.

Рецензенты, успевшие ознакомиться с лентой, всячески превозносят сценарий, настаивая, что вам лучше в их отзывы не углубляться - дабы не испортить впечатление от просмотра.

Режиссеры и сценаристы - Зак Липовски ("Восставшие мертвецы", "Лепрекон: Начало") и Адам Б. Стейн ("Сумасшедшая любовь").

Российская премьера - 26 сентября.