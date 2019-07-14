Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море. Компанию ему составили сотрудники администрации и местные жители.

На странице офиса президента Украины в Facebook опубликовано соответствующее видео. Сообщается, что перед началом рабочего дня Зеленский решил лично "проинспектировать" температуру воды в Черном море.

Ранее сообщалось, что Зеленский впервые в должности президента Украины побывал на границе с Крымом. В ходе рабочей поездки в Херсонскую область он посетил КПП "Чонгар", где во время совещания поручил до конца года полностью завершить обустройство контрольно-пропускных пунктов.