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14.07.2019 14:12
Рубрика: В мире

"Желтые жилеты" вышли на акцию в Париже

Текст: Максим Макарычев
Две с половиной тысячи сотрудников полиции Парижа были мобилизованы 14 июля в День взятия Бастилии для противостояния акции "желтых жилетов", сообщает Le Figaro.

В субботу "любая акция людей, претендующих на причастность к "желтым жилетам" была запрещена на Елисейских полях, "по периметру улицы, включая здание президента Республики и Национальное собрание", а также в районе собора Нотр-Дам. Однако на акции все же появились несколько сотен "желтых жилетов", скандируя обычный слоган "Отставка Макрона", а также "Лобстеры повсюду, правосудие нигде".

Фото: twitter.com/sputnik_fr
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Некоторые незначительные инциденты произошли на востоке столицы, полиция использовала слезоточивый газ. Протестующие были лишены возможности войти в Лионский вокзал и были разогнаны до конца их запланированного маршрута возле станции Аустерлиц. Некоторые люди также были арестованы, сообщает AFP.

В воскресенье префект полиции Дидье Лаллеман также издал указ, запрещающий "желтым жилетам" перегруппироваться по периметру, включая площадь Шарля де Голля, Елисейские поля, Площадь Согласия, районы Лувра, Дома Инвалидов, Трокадеро и Эйфелеву башню.

Призывы к протесту "желтых жилетов" были многочисленными на Facebook. Около 12 тысяч человек заявили, что собираются принять участие в акции 14 июля и планируют организовать встречу на Елисейских полях.

В полиции дали понять, что некоторые районы в центре Парижа будут закрыты для движения с 14 июля до часа ночи 15 июля. В пределах этого периметра запрещены автотранспортные средства, алкогольные напитки - за исключением районов, занятых ресторанами и барами, а также пронос фейерверков, пиротехники и оружия.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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