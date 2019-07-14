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14.07.2019 19:38
Рубрика: Экономика

Бигмагия чисел

Журнал The Economist снова признал рубль самой недооцененной валютой
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
Журнал The Economist выпустил очередной "индекс бигмака", где исходя из цен на один и тот же сэндвич в разных странах мира рассчитывается "справедливая" стоимость той или иной валюты к доллару по паритету покупательной способности. Как и полгода назад, самой недооцененной к доллару США валютой признан российский рубль.

По подсчетам издания, курс рубля к доллару на 64,5 процента превышает "реальную" стоимость российской валюты (то есть доллар должен стоить около 23 рублей). В The Economist указывают, что если в США бигмак стоит 5,74 доллара, то в России - 130 рублей (немногим выше двух долларов). При этом на сайте российского "Макдоналдса" говорится, что цена бигмака в российских городах начинается от 130 рублей, в частности, в Москве он сейчас стоит 135 рублей.

Фото: iStock
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В начале года, когда "индекс бигмака" тоже определил рубль как самую недооцененную валюту в мире (в выборке из 56 стран), методику подсчетов The Economist критиковал директор по инвестициям "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов. В частности, экономист указывал на несоответствие рублевой цене бигмака в расчетах издания и на сайте "Макдоналдса".

Тремасов также отмечал, что "индекс бигмака" не говорит о перепроданности и перекупленности тех или иных валют. "Индекс бигмака" в случае с Россией показывает, что производство бигмака у нас - высокоэффективный процесс. Если бы все другие товары и услуги в РФ производились бы столь же эффективно, как и бигмак, то тогда доллар действительно мог бы стоить 20+", - писал экономист. При этом отклонение фактического курса от паритета покупательной способности - хороший индикатор уровня жизни, указывал он.

Прогноз

Санкции возвращаются?

Риск распространения санкций США на российский госдолг пока далек от своей реализации, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Так, в пятницу активно обсуждалась одобренная палатой представителей конгресса США поправка к оборонному бюджету, которая включает в себя запрет на покупку российского суверенного долга гражданами США. Проекту оборонного бюджета еще предстоит пройти сенат, получить полноценное утверждение в конгрессе и избежать вето президента.

Рынки показали почти полную инертность к этим негативным новостям из-за долгой санкционной паузы в отношении России, отметил Покатович. По его мнению, санкции на российский госдолг не распространятся в ближайшие несколько месяцев, а на наступившей неделе в отношении рубля можно ожидать "повышенного уровня оптимизма".

Экономика Финансы Курс рубля
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