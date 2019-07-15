23 июля (вторник) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция заместителя руководителя ФАС России Андрея Геннадьевича Цыганова на тему: "ФАС о соблюдении антимонопольного законодательства органами власти субъектов РФ: положительные и отрицательные практики".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости