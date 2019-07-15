23 июля (вторник) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция заместителя руководителя ФАС России Андрея Геннадьевича Цыганова на тему: "ФАС о соблюдении антимонопольного законодательства органами власти субъектов РФ: положительные и отрицательные практики".
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В пресс-конференции также примет участие Лариса Владимировна Целикова - заместитель начальника Административного управления - секретариата руководителя.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- лучшие региональные антимонопольные практики в 2018 году;
- нарушители антимонопольного законодательства и их практики;
- предупреждение как действенный инструмент предотвращения нарушений законодательства.
Пресс-конференция приурочена к опубликованию Федеральной антимонопольной службой "Белой" и "Черной" книг проконкурентных и антиконкурентных региональных практик за 2018 год.