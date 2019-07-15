Алжирские болельщики устроили беспорядки во Франции

Болельщики сборной Алжира бурно отпраздновали выход своей команды в финал Кубка африканских наций, устроив беспорядки на улицах нескольких городов Франции.

В воскресенье на Кубке африканских наций, который проходит в Египте, определились участники финала. В первом полуфинале Сенегал в дополнительное время обыграл Тунис - 1:0, а во втором Алжир добился победы над Нигерией - 2:1. Решающий гол был забит в дополнительное время.

Едва раздался финальный свисток, как тысячи поклонников алжирский команды ринулись на улицы праздновать успех. И если в Алжире обошлось без серьезных происшествий, то во Франции безудержное веселье вылилось в беспорядки.

В Марселе, Париже и Лионе алжирцы доставили немало проблем правоохранительным органам. Они поджигали автомобили, били витрины магазинов и вели себя не слишком миролюбиво. В итоге полиция применила слезоточивый газ для разгона участников беспорядков.

По данным полиции было задержано 282 человека, 249 из них заключены под стражу, сообщает РИА Новости.