Более 100 тысяч иностранцев приедут учиться в вузах РФ

По данным Россотрудничества, более 100 тысяч заявок подали зарубежные абитуриенты в информационную систему Russia.study. Эти иностранные граждане хотят обучаться в вузах России.

Для сравнения в прошлом году было зарегистрировано около семидесяти тысяч заявок.

Конкурс на учебу по российской правительственной карте - в среднем восемь человек на место.

Статистика показывает: наибольшую популярность российские вузы имеют в республиках бывшего Советского Союза, в африканских и азиатских странах. На эти регионы пришлось больше девяноста процентов заявок. А больше всего бюджетных мест - около тысячи - выделено для вьетнамских и китайских студентов. Самыми востребованными направлениями подготовки остаются медицина, экономика, международные отношения, юриспруденция.

На украинских студентов выделено 500 мест, а заявок поступило и в три раза больше.

Граждане Украины, подтвердившие статус соотечественника, имеют право поступать на бюджет наравне с россиянами.