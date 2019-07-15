Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 15 по 21 июля

Лирик под маской циника

19 июля исполняется 85 лет народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту. Премьера документального фильма "Александр Ширвиндт:

"Ирония спасает от всего" - на Первом канале. Александр Ширвиндт вместе со своим сыном Михаилом Ширвиндтом сняли у себя на даче специальный выпуск блога "Съедобное несъедобное" для фильма. С него он и начнется. Через весь фильм будут проведены выпуски блога с неизменным участием Ширвиндта-старшего. В них Александр Ширвиндт, обращаясь иногда за помощью "к ГуглО", в своей фирменной манере поведает зрителям, как дружили-любили-выпивали-закусывали в доцифровую эпоху - в пору его молодости.

Однокурсница Ширвиндта, народная артистка РСФСР Вера Александровна Карпова - вспомнит в фильме, каким он был в годы учебы в Щукинском училище. Именно в стенах "Щуки" Ширвиндт сдружился с Державиным и обрёл в лице МихМиха не только друга, но и многолетнего партнера по сцене. Дуэт Ширвиндт-Державин быстро стал невероятно популярен: они могли за несколько минут "зажечь" любую аудиторию! Фактически, с Ширвиндта с Державиным началось активное продвижение жанра "стенд-ап" в нашей стране. Роксана Бабаян, вдова Михаила Державина, расскажет в картине о многолетней дружбе Ширвиндта и Державина…

Одна из знаковых ролей Александра Ширвиндта в кино - фильм "Бабник". Зритель с легкостью поверил в этот образ: ведь у актера и манеры, и внешность настоящего ловеласа. Но это как раз тот случай, когда внешность обманчива: в реальной жизни Ширвиндт ровно наоборот - любящий преданный муж… Вот уже 62 года он женат на одной женщине. С Натальей Белоусовой 16-летний Ширвиндт познакомился случайно, когда оказался летом в легендарном дачном поселке НИЛ (наука, искусство, литература). Его основал дед Натальи, главный архитектор Москвы. О работе Ширвиндта в театре, его характере и привычках расскажут в фильме коллеги, ученики и друзья: Вера Васильева, Алена Яковлева, Мария Козакова, Федор Добронравов, Александр Олешко, Андрей Барило, Максим Аверин.

На канале "Россия -Культура" к 85-летию Александра Ширвиндта 20 июля в 21:55 -премьера спектакля Московского академического театра сатиры "Где мы?"; программы - "Ближний круг" (19 июля, 17:10); "Линия жизни" (20 июля, 21:00). А в рубрике "Театр на экране" - спектакль Московского академического театра сатиры "Счастливцев-Несчастливцев". (19 июля, 15:10).

Первый канал, 20 июля, 10:10

Мгновения Татьяны Лиозновой

О своем наставнике и учителе, выдающемся кинорежиссере Татьяне Михайловне Лиозновой, которой 20 июля исполнилось бы 95 лет, в авторском документальном фильме "Мгновения" рассказывает российский режиссер Андрей Эшпай. "Последние годы жизни, когда она не снимала и была дома, рядом с ней всегда была Людмила Васильевна Лисина - ее приемная дочь. Мы же, ученики и друзья, конечно, навещали ее, но кажется, что приходить нужно было чаще…". Герои фильма - коллеги и друзья - делятся воспоминаниями о Лиозновой, анализируют ее фильмы, вспоминают истории со съемочных площадок легендарных лент: "Евдокия", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Карнавал" и другие. "Семнадцать мгновений весны" - шестой по счету фильм Татьяны Лиозновой, ее киношедевр. Первый показ прошел в 1973 году, собрав до 70 миллионов зрителей. Подсчитать же общее количество посмотревших за сорок с лишним лет вряд ли представляется возможным. Наряду с воспоминаниями друзей в этом фильме прозвучит монолог и самой Татьяны Лиозновой, записанный в 2004 году.

Первый канал, 21 июля, 14:10

Фото: Первый канал

Реставратор всея Руси

Документальный фильм Алексея Денисова "Савва Ямщиков. Моя Россия" - на канале "Россия 1". Друзья часто называли Савву Ямщикова "реставратором всея Руси". Коренной москвич из старообрядческой семьи, он всю жизнь спасал и популяризировал памятники русской культуры. Многие из них были возвращены из небытия или обрели вторую жизнь только благодаря его мужеству и энергии. Савва Ямщиков родился в Москве в октябре 1938 года. Получил образование на искусствоведческом отделении исторического факультета МГУ. В 20 лет стал художником-реставратором отдела иконописи Всероссийского реставрационного центра. Потом многие годы работал ведущим научным сотрудником ГосНИИреставрации. Консультировал режиссера Андрея Тарковского во время съемок фильма "Андрей Рублев". Создал самую полную опись произведений древнерусской живописи, хранившихся в фондах российских провинциальных музеев, для их восстановления. Издал десятки альбомов, книг и каталогов по отечественному искусству.

"Россия 1", 20 июля, 00:20

"Поговори-ка ты со мной, гитара семиструнная"

Гость программы "Мой герой" - рекордсмен Книги рекордов Гиннесса России по количеству выпущенных альбомов с песнями для детей, певец и композитор Григорий Гладков. Музыке Григорий начал обучаться в духовом оркестре в школе. Потом освоил баян. Ну и, наконец, очередь дошла до семиструнной гитары. И все из-за того, что парень рано понял: музыканты имеют успех у девчонок. Свою же музыку гость передачи начал сочинять осознанно. Почему Григорий считает, что музыкантам надо обязательно восстановить умение игры на семиструнной гитаре? Что такое национальная идея в его понимании? По чьему совету он отправился поступать в Брянский институт машиностроения? За что Григорий удостоился похвалы от Владимира Шаинского? Какое влияние на появление любимых мультфильмов оказал Коктебель? А еще в программе зрителей ждут фрагменты из мультфильмов и песни в исполнении знаменитого гостя.

"ТВ Центр". 15 июля, 13:40

От "Майора" до "Завода"

К 37 годам Юрий Быков успел снять такие фильмы, как "Майор", "Дурак", "Метод", "Спящие", "Завод". В свое время короткометражный фильм "Начальник" начинающего режиссера не просто попал на фестиваль "Кинотавр", но и завоевал главный приз. Почему Быков ушел из театра и взялся за кинорежиссуру? Как относится к критике? Кто на съемочной площадке главный? Об этом и многом другом режиссер поговорит с Татьяной Устиновой в программе "Мой герой". "Если будет звать, я побегу" - пожалуй, эта фраза Народного артиста РФ Андрея Смолякова как нельзя лучше характеризует Быкова-режиссера.

Однако надо признать: отношение к Юрию неоднозначное. Его называют одним из самых талантливых режиссеров своего поколения, хвалят за остросоциальные проекты, но и за них же ругают - мол, много чернухи. И если он раньше реагировал на все остро, то сейчас стал более сдержан.

И сам Юрий, и актеры, которых он снимал в своих картинах, признают, что работать с ним непросто. Почему? Узнаете, услышав мнение Дениса Шведова, снявшегося в проектах "Майор" и "Завод". А вот что сам Быков говорит об актере, ставшем в какой-то мере его талисманом:

- Денис Шведов - один из самых крепких товарищей на площадке. Я разных артистов видел, в том числе не менее талантливых, чем Денис. Но он всегда настолько сдержан, собран. Артисты, по большому счету, - дети, они любят развлекаться. У него этого вообще нет! Пришел на площадку, загримировался и готов работать. Тут мы похожи".

"ТВ Центр" 17 июля, 13:40.

Парадокс Василия Шукшина

Новый фильм "Василий Шукшин. Правду знаю только я" посвящен юбилейной дате - 90-летию со дня рождения писателя, актера, режиссера, сценариста Василия Шукшина. Он прожил всего 45 лет, и столько же его нет с нами. Но он успел при жизни узнать, что такое слава... Сегодня фамилия Шукшина известна больше по скандалам, которые провоцируют его потомки. А 45 лет назад его провожала даже не вся Москва - вся Россия! Что же такого невероятного сделал этот человек, который родился в далеком Алтайском селе, а похоронен на Новодевичьем кладбище? Самый большой парадокс этого художника и человека заключается в том, что, блефуя, вводя в заблуждение, скрывая и мистифицируя свою собственную биографию, он был и в прозе, и в кино обескураживающе честен и пронзительно откровенен. Шукшин сумел передать удивительно подлинный мир героев настолько, что читатели и зрители до сих пор поражаются, как глубоко он смог проникнуть в загадочную русскую душу. О Василии Макаровиче в фильме рассказывают: Сергей Никоненко, Мариэтта Чудакова, Людмила Зайцева, Юрий Назаров, Николай Губенко, Ольга Зубова и другие.

"ТВ Центр", 20 июля, 10:35.

Бродский. Возвращение

"Россия К" - документальный сериал "Иосиф Бродский. Возвращение" - на канале "Россия К" (15-19 июля, 23:00). В основе сериала (а это - повторный показ) - философское эссе - размышление от первого лица, единственная запись, в которой Иосиф Бродский напрямую обращается к российскому зрителю. Съемки, произведенные в Венеции в 1993 году авторами Еленой Якович и Алексеем Шишовым, уникальны: это редчайший и, увы, последний раз, когда выдающийся поэт снимался для российского телевидения. Фильм "Иосиф Бродский. Возвращение" построен на исходных материалах, снятых во время работы над телевизионным документальным фильмом "Прогулки с Бродским". Съемки продолжались целую неделю, и многие бесценные материалы не вошли в тот фильм (выпущен на экран ранее, в 1995 году был удостоен ТЭФИ), и никогда не были представлены на телевидении целиком.

"Век скоро кончится, но раньше кончусь я", - написал Иосиф Александрович. И, как всегда, напророчил. Он умер в Нью-Йорке в январе 1996 года. Осталась эта съемка, где Бродский вновь возвращается в Италию, гуляет со своим другом, поэтом Евгением Рейном по Венеции, по тому самому городу, в котором позже будет похоронен на кладбище Сан-Микеле, рядом со Стравинским и Дягилевым. Как и он - изгнанниками, как и он - прославившими Россию на весь мир.

"Россия К", 15-19 июля, 23:00

Кто здесь?

Телеканал ТНТ4 возвращает в эфир популярное шоу. В нем, в "СуперИнтуиции", хрупкая девушка может оказаться трактористом, мускулистый суровый парень - визажистом, а мужчина с обручальным кольцом - членом общества "Без баб". С развитием соцсетей, в которых самую личную информацию видно, как на ладони, все стали забывать о важности интуиции. Действительно, зачем что-то угадывать о человеке, когда в пару кликов по профилю можно и так узнать все подробности его жизни, хобби и увлечения. Но если доверять только новым технологиям, можно совсем разучиться разбираться в людях и стать легко обманутым. Такого допустить нельзя! Тренер по интуиции Виктор Логинов готов помочь зрителям ТНТ4 не потерять шестое чувство. Перед ведущим Виктором Логиновым и звездными гостями находятся 12 представителей самых разных профессий и увлечений. И если игрок безошибочно определит, кто из них чем занимается, то уйдет из шоу с 3 миллионами рублей. Ольга Бузова, Тимур Батрудтинов, Ксения Собчак, Гарик Харламов и многие другие попытаются угадать, кто из участников переспал с пятью женщинами сразу, кто бывшая мисс Симферополь, а кто - дрессировщик крокодилов. Все участники играют в парах. В рамках "СуперИнтуиции" состоится долгожданное воссоединение семьи Букиных на экране - в одном из выпусков угадывать людей будут Рома и Света Букины, то есть Александр Якин и Дарья Сагалова.

ТНТ4, 15 июля, 15:00

Миссия "Аполлон-11"

На Discovery Channel - премьера фильма про миссию "Аполлон-11", приуроченного к 50-летию высадки человека на Луну. В основе ленты "Апполон. Найденные видео" - видеоархивы NASA и астронавтов, часть из которых ранее никогда не показывалась широкой публике. 20 июля 1969 года шестьсот миллионов человек смотрели, как Нил Армстронг творил историю, совершая "гигантский скачок для всего человечества" по поверхности Луны. Но за этой известной съемкой стоит неизвестная история, которую теперь можно услышать со слов восьми выживших космонавтов "Аполлона": пилота командного модуля "Аполлона-11" Майка Коллинза и сотрудников, работавших в Центре управления полетами в Хьюстоне и Космическом центре Кеннеди во Флориде. Об одном из самых известных событий в истории человечества, оказывается, известно далеко не все. Инженерные, технические проблемы и огромное психологическое давление на космонавтов, за которыми наблюдал и на которых надеялся весь мир… Многие из архивных кадров, которые использованы в фильме, были найдены среди тысяч забытых записей и тщательно отреставрированы.

Discovery Channel, 21 июля, 22:00