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Цветной браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 пришел в Россию. Цена

15.07.2019,  
11:55
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально объявила о старте продаж на российском рынке новейшего фитнес-браслета, получившего название Mi Smart Band 4.

Приобрести новинку можно в онлайн-магазине Xiaomi и в розничных точках продаж. Стоимость девайса составляет 2990 рублей.

Примечательно, что браслет предыдущего поколения продается в официальном интернет-магазине за ту же сумму, что и новый Mi Smart Band 4.

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Обновленный фитнес-браслет Xiaomi отличается от старой модели наличием цветного OLED-экрана, улучшенным трекингом активности, возможностью управлять музыкой. На экран могут выводиться данные об активности, уведомления приложений, прогноз погоды. Производитель обещает до 20 дней автономной работы.

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