Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в пятый раз по ходу нынешнего сезона "Формулы-1" попал в топ-10 и набрал очки. По итогам Гран-при Великобритании Квят финишировал на девятом месте.

Хотя начало уик-энда не сулило россиянину ничего хорошего. Не лучший темп в свободных практиках никуда не делся и в квалификации, в которой Даниил даже чуть не попал в аварию, дав очередной повод говорить о своей невезучести.

"Не попал в настройки", - прокомментировал Квят свое 17-е место в стартовой решетке. А может, Даня был мыслями со своей девушкой Келли Пике, которая вот-вот должна родить и могла сделать это прямо по ходу британского Гран-при.

Все окупилось непосредственно в гонке. Благодаря проблемам конкурентов и собственному хладнокровию россиянин отыграл восемь позиций - такого прорыва не было ни у одного из участников гонки, и стал девятым.

- Очень доволен гонкой, да еще и заработал два очка, - не скрывал удовлетворения Квят после финиша. - Честно говоря, сегодня особо ни на что не рассчитывал с учетом старта с такой низкой позиции. Весь уик-энд мне не удавалось поймать свой ритм, у меня были проблемы с балансом машины, но в самый важный момент мне удалось выжать из машины максимум.

В общем зачете Даниил уверенно занимает 14-е место с 12 баллами, опережая партнера по команде Александера Албона на пять очков.

Ну а первым стал британец Льюис Хэмилтон, одержавший на домашней трассе в Сильверстоуне уже седьмую победу. У Льюиса теперь 223 очка. Это на 39 баллов больше, чем у идущего вторым еще одного пилота "Мерседеса" Валттери Боттаса, взявшего на британском этапе "серебро". Ну и третье место у монегаска из "Феррари" Шарля Леклера.