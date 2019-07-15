Новости

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков 19:41
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова 19:40
Суд арестовал предполагаемого "вора в законе" Шишкана 19:38
Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным 19:35
Доклад: В мире голодают 820 миллионов человек 19:09
Трагически погиб чемпион ОИ-1984 американский боксер Уитакер 19:06
Видео: как женщина заезжала в свой гараж, а оказалась в чужом 19:06
В Петербурге "Метеор" врезался в Дворцовую набережную 19:02
На Каспии вблизи Махачкалы произошло землетрясение 18:57
Госдума рассмотрит законопроект о качестве и доступности фруктов и ягод 18:51
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами "Нептун" 18:42
Урсула фон дер Ляйн подаст в отставку с поста министра обороны ФРГ 18:32
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским 18:22
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста 18:18
Минибаев выиграл второе серебро в прыжках в воду на ЧМ 18:15
В Петербурге появился второй приют для бездомных 17:54
В Сочи задержали перегруженный в два раза прогулочный катер "Марлин" 17:52
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке 17:51
Москалькова надеется на справедливое решение суда по делу Вышинского 17:49
Грудное вскармливание экономит миру миллиард долларов ежедневно 17:46
Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ 17:44
Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок 17:42
Психолог рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду 17:38
На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали 17:30
Сергей Собянин: Каждый район Москвы станет мини-городом 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 18:40
Рубрика: Власть

Кому решетка не грозит

В УПК детально пропишут, за что нельзя заключать под стражу
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Госдума готовит ко второму чтению законопроект, детально прописывающий условия, при которых уголовное дело становится "экономическим", а значит, сажать обвиняемого за решетку запрещено. Инициативу рассмотрел и рекомендовал к принятию Комитет по госстроительству и законодательству.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Закон уже достаточно давно запретил держать в СИЗО обвиняемых в экономических преступлениях. Однако на практике бизнесмены по-прежнему нередко оказываются в следственных изоляторах. Причина в споре по вопросу: что именно считать экономическим преступлением?

Естественно, что защитные меры не действуют при обычной уголовщине, скажем, убийстве, изнасиловании, ограблении. Не имеет значения, кто разогнался на дорогом автомобиле до безумной скорости и сбил насмерть пешехода или даже несколько человек. Виноват - должен отвечать, кем бы ни был по профессии.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Тюремное ведомство представило предложения, как разгружать СИЗО

В таких делах ни у кого не возникает вопросов, если по делу проходит предприниматель. Но в ряде статей Уголовного кодекса грань между экономическим преступлением и обычной уголовщиной оказывается достаточно тонкой. Например, нередко выяснение правовых отношений по данному пункту начинается в делах о мошенничестве.

Бывают однозначно уголовные аферы. Например, когда какие-то негодяи звонят пенсионерам и обманом вымогают у них деньги. Способов масса, и это никак не экономическое преступление.

Однако нередко правоохранители пытаются приравнять к обычной афере какие-то действия предпринимателей, в результате которых их партнеры оказались без денег. Действительно, порой трудно разобраться, был ли сознательный обман или прокол бизнеса. Правозащитники утверждают, что нередко под арестом оказываются предприниматели, обвинения которых носят чисто экономический характер.

Арест не может быть применен к индивидуальному предпринимателю, обвиняемому в экономическом преступлении

Поэтому рассматриваемый Госдумой законопроект предлагает уточнить, на кого конкретно распространяется действующий запрет заключения под стражу при расследовании преступлений в сфере предпринимательства.

В частности, указывается, что помещение под стражу по подозрению или обвинению в совершении преступления в экономической сфере не может быть применено к индивидуальному предпринимателю или члену органа управления коммерческой организации при осуществлении ими своей деятельности. Проще говоря, если директор некоей фирмы исполнял свои обязанности, а правоохранители усматривают в его действиях мошенничество, это экономическая статья. Значит, арест запрещен, а к человеку могут применить гуманные меры пресечения, например, домашний арест или залог.

Фото: istockphoto.com
За несообщение о преступлении введут уголовную ответственность

Такой подход распространяется на все статьи УК, наказывающие за мошенничество. Напомним, таких статей несколько, они конкретизируют составы преступлений. Есть статья, предусматривающая ответственность за мошенничество в сфере кредитования, есть статьи, наказывающие за мошенничество в сфере страхования, компьютерной информации и т.п.

Кроме того, правило "арест запрещен" действует и на предпринимателей, проходящих по статьям УК, карающим за присвоение или растрату; причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что нормы законопроекта направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Предложенные изменения будут способствовать повышению качества предварительного расследования, эффективности его организации и соблюдению разумных сроков досудебного производства по уголовным делам.

Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова
В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским
Россиянам готовят дополнительный выходной
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста