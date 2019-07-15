Госдума готовит ко второму чтению законопроект, детально прописывающий условия, при которых уголовное дело становится "экономическим", а значит, сажать обвиняемого за решетку запрещено. Инициативу рассмотрел и рекомендовал к принятию Комитет по госстроительству и законодательству.

Закон уже достаточно давно запретил держать в СИЗО обвиняемых в экономических преступлениях. Однако на практике бизнесмены по-прежнему нередко оказываются в следственных изоляторах. Причина в споре по вопросу: что именно считать экономическим преступлением?

Естественно, что защитные меры не действуют при обычной уголовщине, скажем, убийстве, изнасиловании, ограблении. Не имеет значения, кто разогнался на дорогом автомобиле до безумной скорости и сбил насмерть пешехода или даже несколько человек. Виноват - должен отвечать, кем бы ни был по профессии.

В таких делах ни у кого не возникает вопросов, если по делу проходит предприниматель. Но в ряде статей Уголовного кодекса грань между экономическим преступлением и обычной уголовщиной оказывается достаточно тонкой. Например, нередко выяснение правовых отношений по данному пункту начинается в делах о мошенничестве.

Бывают однозначно уголовные аферы. Например, когда какие-то негодяи звонят пенсионерам и обманом вымогают у них деньги. Способов масса, и это никак не экономическое преступление.

Однако нередко правоохранители пытаются приравнять к обычной афере какие-то действия предпринимателей, в результате которых их партнеры оказались без денег. Действительно, порой трудно разобраться, был ли сознательный обман или прокол бизнеса. Правозащитники утверждают, что нередко под арестом оказываются предприниматели, обвинения которых носят чисто экономический характер.

Арест не может быть применен к индивидуальному предпринимателю, обвиняемому в экономическом преступлении

Поэтому рассматриваемый Госдумой законопроект предлагает уточнить, на кого конкретно распространяется действующий запрет заключения под стражу при расследовании преступлений в сфере предпринимательства.

В частности, указывается, что помещение под стражу по подозрению или обвинению в совершении преступления в экономической сфере не может быть применено к индивидуальному предпринимателю или члену органа управления коммерческой организации при осуществлении ими своей деятельности. Проще говоря, если директор некоей фирмы исполнял свои обязанности, а правоохранители усматривают в его действиях мошенничество, это экономическая статья. Значит, арест запрещен, а к человеку могут применить гуманные меры пресечения, например, домашний арест или залог.

Такой подход распространяется на все статьи УК, наказывающие за мошенничество. Напомним, таких статей несколько, они конкретизируют составы преступлений. Есть статья, предусматривающая ответственность за мошенничество в сфере кредитования, есть статьи, наказывающие за мошенничество в сфере страхования, компьютерной информации и т.п.

Кроме того, правило "арест запрещен" действует и на предпринимателей, проходящих по статьям УК, карающим за присвоение или растрату; причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что нормы законопроекта направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Предложенные изменения будут способствовать повышению качества предварительного расследования, эффективности его организации и соблюдению разумных сроков досудебного производства по уголовным делам.