Дмитрий Медведев поручил следить за качеством исполнения поручений по нацпроектам

Глава правительства провел заседание президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсуждалось исполнение решений кабинета министров для реализации нацпроектов.
За первое полугодие прошло семь таких заседаний, рассмотрены мероприятия по шести национальным проектам. Всего дано 85 поручений. "Они реализуются. Я не могу сказать, что там ситуация какая-то драматическая, - признал премьер. - В общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью".
- Главное для нас, конечно, не количественное исполнение тех или иных поручений, а движение вперед к достижению тех целевых показателей, на которые мы все рассчитываем, - добавил председатель правительства.
Отдельные моменты все-таки требуют повышенного внимания. Медведев остановился на теме обеспечения рабочей силой многочисленных строек, разворачивающихся в рамках нацпроектов по всей стране. На прошлой неделе он специально вылетал в Ставрополь, чтобы в конкретном регионе оценить, как идет строительство объектов.
"Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону. В ряде субъектов Российской Федерации мы видим риски того, что может не хватить рабочих рук. Это касается и крупных строек", - предупредил премьер-министр. Такие риски были всегда, но сейчас, в условиях особой важности, указал он, нужно принять ряд мер, чтобы это не произошло в перспективе. Со стройками связаны и проблемы доставки на площадки строительных материалов, организации битумных хранилищ и определении потребностей в битуме и щебне. Важно не допустить спекулятивный рост цен на строительство, добавил Медведев.
Пострадавшим от паводка ускорят выплаты
Постановлением установлено, что подготовка и направление документов, необходимых для выплат осуществляются в 3-дневный срок, а социальные выплаты гражданам из внебюджетных фондов производятся в опережающем порядке, вне установленных графиков доставки.
Правительству Иркутской области предписано создавать на местах достаточное количество комиссий по оценке утраченного имущества, в том числе привлекая специалистов из других районов; в ежедневном режиме отслеживать количественные показатели этой работы, а также количество принятых заявлений о выплате финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.
Центральному банку рекомендовано в продленном режиме переводить средства через свою платежную систему для бесперебойного обслуживания счетов организаций, осуществляющих доставку пенсий и иных социальных выплат, и кредитных организаций, зачисляющих суммы выплат на счета получателей.
От самих банков правительство ожидает продленный режим работы отделений и расширение своей банкоматной сети в местах массового пребывания пострадавших граждан, а также обеспечение их достаточным количеством наличных средств.
"Почте России" премьер-министр поручил продлить часы доставки пенсий и социальных выплат, а Пенсионному фонду - обеспечить оперативную, вне установленных графиков доставки, выплату пенсий. МЧС, МВД и "Росгвардия" должны будут оказать содействия в доставке денежных средств в труднодоступные пострадавшие населенные пункты.
Кроме того, Министерству внутренних дел предписано организовать бесперебойную работу по выдаче и замене пострадавшим гражданских паспортов, в том числе в пунктах временного размещения.