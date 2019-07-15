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15.07.2019 19:05
Рубрика: Власть

Стройки повышенного внимания

Дмитрий Медведев поручил следить за качеством исполнения поручений по нацпроектам
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
При исполнении поручений в рамках национальных проектов главное не количество, а качество работы, предупредил чиновников премьер-министр Дмитрий Медведев.
Глава правительства потребовал принять меры, чтобы избежать нехватки рабочих рук на крупных стройках. Фото: РИА Новости Глава правительства потребовал принять меры, чтобы избежать нехватки рабочих рук на крупных стройках. Фото: РИА Новости
Глава правительства потребовал принять меры, чтобы избежать нехватки рабочих рук на крупных стройках. Фото: РИА Новости

Глава правительства провел заседание президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсуждалось исполнение решений кабинета министров для реализации нацпроектов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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За первое полугодие прошло семь таких заседаний, рассмотрены мероприятия по шести национальным проектам. Всего дано 85 поручений. "Они реализуются. Я не могу сказать, что там ситуация какая-то драматическая, - признал премьер. - В общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью".

- Главное для нас, конечно, не количественное исполнение тех или иных поручений, а движение вперед к достижению тех целевых показателей, на которые мы все рассчитываем, - добавил председатель правительства.

Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону

Отдельные моменты все-таки требуют повышенного внимания. Медведев остановился на теме обеспечения рабочей силой многочисленных строек, разворачивающихся в рамках нацпроектов по всей стране. На прошлой неделе он специально вылетал в Ставрополь, чтобы в конкретном регионе оценить, как идет строительство объектов.

Фото: youtube
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"Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону. В ряде субъектов Российской Федерации мы видим риски того, что может не хватить рабочих рук. Это касается и крупных строек", - предупредил премьер-министр. Такие риски были всегда, но сейчас, в условиях особой важности, указал он, нужно принять ряд мер, чтобы это не произошло в перспективе. Со стройками связаны и проблемы доставки на площадки строительных материалов, организации битумных хранилищ и определении потребностей в битуме и щебне. Важно не допустить спекулятивный рост цен на строительство, добавил Медведев.

Пострадавшим от паводка ускорят выплаты

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства для безотлагательного осуществления социальных выплат жителям Иркутской области, пострадавшим в результате паводка в июне.

Постановлением установлено, что подготовка и направление документов, необходимых для выплат осуществляются в 3-дневный срок, а социальные выплаты гражданам из внебюджетных фондов производятся в опережающем порядке, вне установленных графиков доставки.

Правительству Иркутской области предписано создавать на местах достаточное количество комиссий по оценке утраченного имущества, в том числе привлекая специалистов из других районов; в ежедневном режиме отслеживать количественные показатели этой работы, а также количество принятых заявлений о выплате финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
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Центральному банку рекомендовано в продленном режиме переводить средства через свою платежную систему для бесперебойного обслуживания счетов организаций, осуществляющих доставку пенсий и иных социальных выплат, и кредитных организаций, зачисляющих суммы выплат на счета получателей.

От самих банков правительство ожидает продленный режим работы отделений и расширение своей банкоматной сети в местах массового пребывания пострадавших граждан, а также обеспечение их достаточным количеством наличных средств.

"Почте России" премьер-министр поручил продлить часы доставки пенсий и социальных выплат, а Пенсионному фонду - обеспечить оперативную, вне установленных графиков доставки, выплату пенсий. МЧС, МВД и "Росгвардия" должны будут оказать содействия в доставке денежных средств в труднодоступные пострадавшие населенные пункты.

Кроме того, Министерству внутренних дел предписано организовать бесперебойную работу по выдаче и замене пострадавшим гражданских паспортов, в том числе в пунктах временного размещения.

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