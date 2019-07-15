Дмитрий Медведев поручил следить за качеством исполнения поручений по нацпроектам

При исполнении поручений в рамках национальных проектов главное не количество, а качество работы, предупредил чиновников премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства провел заседание президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсуждалось исполнение решений кабинета министров для реализации нацпроектов.

За первое полугодие прошло семь таких заседаний, рассмотрены мероприятия по шести национальным проектам. Всего дано 85 поручений. "Они реализуются. Я не могу сказать, что там ситуация какая-то драматическая, - признал премьер. - В общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью".

- Главное для нас, конечно, не количественное исполнение тех или иных поручений, а движение вперед к достижению тех целевых показателей, на которые мы все рассчитываем, - добавил председатель правительства.

Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону

Отдельные моменты все-таки требуют повышенного внимания. Медведев остановился на теме обеспечения рабочей силой многочисленных строек, разворачивающихся в рамках нацпроектов по всей стране. На прошлой неделе он специально вылетал в Ставрополь, чтобы в конкретном регионе оценить, как идет строительство объектов.

"Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону. В ряде субъектов Российской Федерации мы видим риски того, что может не хватить рабочих рук. Это касается и крупных строек", - предупредил премьер-министр. Такие риски были всегда, но сейчас, в условиях особой важности, указал он, нужно принять ряд мер, чтобы это не произошло в перспективе. Со стройками связаны и проблемы доставки на площадки строительных материалов, организации битумных хранилищ и определении потребностей в битуме и щебне. Важно не допустить спекулятивный рост цен на строительство, добавил Медведев.